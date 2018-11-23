Çin’de bir teknoloji etkinliğinde tanıtılan akıllı temizlik robotu Venii N1, kendi paspasını temizleyebilme, yerdeki evcil hayvan dışkılarını tespit edip üzerinden geçmeme ve daha bir çok yeteneğe sahip.

Temizlik robotu kullanan evcil hayvan sahiplerinin en büyük derdi, robotların temizlik esnasında kedi ya da köpek dışkılarının üzerinden geçerek temizliği berbat etmeleriydi. Aynı zamanda robotların içlerindeki bezlerin elde yıkanması da büyük dertti. Çin’de üretilen Venii N1, bu sorunları ortadan kaldıran bir temizlik robotu.

Bu haftanın başlarında düzenlenen TechCrunch etkinliğinde tanıtılan N1, paspas ve süpürme işlevlerini üzerinde bulunduruyor. Cihazın üreticisi olan Veniibot, daha önce ZTE, Baidu, Motorola, Foxconn gibi ismi duyulmuş firmalara da hizmet vermiş bir start-up girişimi.

N1’i teknik olarak incelemek gerekirse, cihazın ön yüzünde bir çift kamera bulunuyor. Bu iki kamera aşağı-yukarı hareketler yaparak cihazın önündeki yüzeyleri taramasını sağlıyor. Kamera kullanan robotlarla karşılaşılınca ilk akla gelen soru olan ‘Özel hayatımızın gizliliğini ihmal edebilir mi?’ sorusuna yanıt olarak firma, görüntülerin herhangi bir yere aktarılmadığını söylüyor.

‘Makine Öğrenmesi’ yöntemi kullanarak hayvan dışkılarını tespit edebilen N1’in tanıtımında gösterilen videoya göre robot, bu konuda hayli başarılı. Ayıra firma yetkilileri, kameraların taramaları doğru yapması için ortamın yeterli miktarda ışıklandırılmış olması gerektiğini de ekliyorlar.

Robotun diğer işlevsellikleri ise parkeden halıya geçerken fırça değiştirmesi ve köşeleri tespit ederek köşelere uygun fırça kullanması. Sesli komut sistemiyle yönlendirilebilen akıllı temizlik robotunun uygulaması sayesinde temizlik için zaman planlaması da yapılabiliyor.

N1, her 20 metrekareden sonra, oda içindeki istasyonuna geri dönerek paspasını temizliyor ve ardından temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Kullanılan özel basınç sistemi sayesinde de paspas yaparken yerde herhangi bir iz bırakmayan robotun performansı hayli şaşırtıcı.

Şu an yalnızca Çin’de satışı yapılacağı duyrulan robot için JD’nin internet sitesinden bir ön sipariş oluşturulabiliyor. Cihazın ön sipariş fiyatının 360$ civarında ve sonrasındaki satışlarda 470$ civarında olacağı açıklandı.