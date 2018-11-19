Hayvan Haklarıyla İlgili Teknolojik Dokunuş: Deri Altına Çip

Senelerdir beklenen hayvan hakları ile ilgili düzenlemede son aşamaya gelindi. Gelecek olan yasayla yapılacak düzenlemelere değiniyoruz.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yasa hala neyi bekliyor?" dediği hayvan hakları yasası en sonunda geliyor. Gelecek olan yeni cezalarla birlikte en dikkat çeken evcil hayvanların tamamının çipli olacak olması.

Bu uygulama ile birlikte hayvanın ve sahibinin adı, yaşı ve daha önce yapılan sağlık kontrollerinin tamamı yer alacak.

Düzenleme İle Yapılması Beklenen Değişiklikler

Bakmakta olduğu hayvanı sokağa bırakanlar çip yardımı ile tespit edilip 500 TL ceza verilecek.

Hayvanlara işkence edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Hayvan barınakları standart ve hayvanların yaşam koşullarına uygun hale getirilecek.

Barınaklar ile ilgili düzenlemeler sonlanana kadar belediyeler konuyla ilgili yardımcı olacak.

Her yeni güne yeni bir hayvan eziyetiyle uyandığımız ülkemizde, bu tür bir düzenlemenin geç bile kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Umuyoruz yasa bir an evvel yürürlüğe girer ve yaşamı daha güzel kılan dostlarımıza daha fazla acı çektirmeyiz.