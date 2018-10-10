Stephen King'in "O" filminin 700 milyon dolarlık gişe yapıp, tüm zamanların en çok kazanan korku filmi olmasının ardından yine bir klasik daha sinemaya geri dönüyor.

Paramount Pictures, Stephen King uyarlamalarının sinemadaki başarısının devam edeceğini umuyor. Sıradaki seçilen film ise Hayvan Mezarlığı.

İlk olarak 1983 yılında basılan, altı yıl sonra da filmi çekilen bir korku klasiği olan Hayvan Mezarlığı, son yılların remake modasına uyuyor. Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer tarafından çekilecek filmin senaryosunu Jeff Buhler yazıyor.

Filmin yayınlanan sinopsisine göre hikaye, karısı ve iki küçük çocuğuyla beraber Boston'dan daha kırsal bir yer olan Maine'e taşınan Dr. Louis Creed'in, evlerinin yakınında bir mezarlık bulmasıyla başlıyor. Ailenin başına gelen bir trajediden sonra komşusu Jud Crandall'dan yardım isteyen Louis, akıl almaz bir kötülüğün serbest kalmasına sebep olacak bir zincirleme reaksiyon başlatıyor.

Jason Clarke'ın rol alacağı filmin vizyon tarihi ise 5 Nisan 2019.