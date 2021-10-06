Depremlerden hemen önce hayvanların garip davranması, onların depremi hissettiğini mi gösteriyor yoksa sadece tesadüf mü?

Ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde depremler, en çok korkulan ve en çok hasara neden olan doğal afetlerin başını çekiyor. Ülkemizde 1999 yılında yaşanan Düzce depreminde 845’ten fazla insanın hayatını kaybettiğini ve 5000’e yakın insanın yaralandığını bilmek bile depremlerin ne kadar yıkıcı olabileceğini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Aynı gezegeni paylaştığımız hayvanlar da bu depremlerin sebep olduğu yıkımlardan zarar görenler arasında bulunuyor. Bilim insanları ise köpeklerden vahşi hayvanlara hatta böceklere kadar farklı hayvan türlerinin depremleri önceden fark edip etmediklerini öğrenmeye çalışıyor.

Hayvan dostlarımız depremleri önceden biliyor mu?

Araştırmacılar, 160 depremden önce 700 hayvanın ‘anormal’ davranışlar sergilediğini bildiren 180 yayını inceledi. Ortaya çıkan sonuçlara göre hayvanların davranışlarıyla depremler arasında ilişki ise oldukça zayıf. Bunun nedeninin ‘hatırlama yanlılığı’ ve algıda seçicilik olduğunu belirten araştırmacılar, depremden sonra insanların ‘hayvanların tuhaf davrandığına’ inanmış olabileceklerini belirtiyor.

Bilim insanları, hayvanların gerçekten depremleri önceden fark edip etmediklerini anlamanın tek yolunun sevimli dostlarımızı uzun bir süre gözetim altında tutmak olduğunu söylüyor. Bu süre, hayvanların deprem öncesi ve sonrasında nasıl davrandıklarını gözlemeye yetecek kadar uzun olmalı. Ayrıca hayvanların deprem sırasında ya da öncesindeki hareketlerinin ‘anormal’ olup olmadığını anlamak için hayvanların sürekli olarak davranışlarını kayıt altında tutmak gerektiğini de belirten araştırmacılar, ellerindeki verilen şu anda yetersiz olduğunu belirtiyor.

Yine de hayvanlar bizden daha ‘dikkatli’ olabilir

Araştırmacılar, ellerinden az miktarda veriyi incelediklerinde, hayvanların deprem öncesindeki tuhaf davranışlarının içgüdüsel olmadığını düşünüyor. Hayvanların bu tuhaf davranışlarının başlıca nedeninin, öncü depremler sırasında insanların hissedemediği titreşimleri algılayabilmesi yüzünden olduğu düşünülüyor.

Çoğu hayvanın algısının insanlardan çok daha gelişmiş olduğunu düşündüğümüzde bu sonuç aslında kulağa pek de şaşırtıcı gelmiyor. Ayrıca hayvanların bu tuhaf davranışlarının depremlerden yaklaşık 5 dakika önce gerçekleştiğini de hesaba katarsak bu olasılık oldukça mantıklı görünmeye başlıyor.

Hayvanların bu anormal ve tuhaf davranışlarının tamamen tesadüften ibaret olması ve insanların ‘hayvanların fantastik güçleri olduğuna’ inanmak istemesi de oldukça mümkün gibi görünüyor.