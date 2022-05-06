Fotoğrafını Gördüğün Hayvanlardan Kaçını Doğru Bileceksin?

Hayvanlar alemine ne kadar hakimsin? Paylaştığımız görseldeki hayvanın ne olduğunu bulabilecek misin? Testimizi başarıyla tamamlarsan, hayvanlar alemine hakim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Her ne kadar genelde dünyanın bize ait olduğunu düşünüyor olsak da aslında Dünya gezegeni, içerisinde sayısız canlı türünü barındıran, içinden adeta yaşam fışkıran bir gezegen. Uzayın kapılarını açan teknolojiye sahip olmamıza rağmen günümüzde bile Dünya'daki tüm canlı türünü keşfedememiş olmamız bunun en somut örneklerinden biri. Dünya'da bu kadar çok canlı yaşarken bizler bu canlılara ne kadar hakimiz?

Bugün sizlere Dünya'daki canlı yaşamına olan hakimiyetinizi ölçebileceğiniz bir test hazırladık. Orta - zor bir seviyede olan bu test, sizlerin Dünya'daki yaşamı ne kadar iyi tanıdığınızı da gösterecek. Milyonlarca türe ev sahipliği yapan gezegenimizde mucizevi derece güzel canlılar bulunuyor. O zaman lafı daha fazla uzatmadan testimize geçelim. Ayrıca testi tamamladıktan sonra yorumlar kısmında aldığınız skoru paylaşabilir, düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz.

Görselini paylaştığımız hayvanların ismini doğru bilebilecek misin?

Çölleri aşan develerin familyasından geliyor.

A) Lama

B) Keçi

C) Alpaka

D) Kanguru

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Bu tatlı şeyler otobur canlılardır.

A) Yavru ayı

B) Köstebek

C) Vombat

D) Koala

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Melez bir ırk olduklarını söyleyebiliriz.

A) Zebra

B) Okapi

C) Zürafa

D) Katır

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Yalnız boynuzları da fazla şekil.

A) Karıncayiyen

B) Markhor

C) Sayga antilobu

D) Su geyiği

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Madagaskar'ın eşsiz güzel canlılarından biri

A) Pars

B) Fossa

C) Felis

D) Yaguarundi

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Alıp evde beslemelik kocaman gözlü canlı türü

A) Lemur

B) Babun

C) Tarsier

D) Örümcek maymunu

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Aşırı tatlılığa sahip köpekgiller familyasının eşsiz bir üyesi

A) Tilki

B) Yeleli kurt

C) Çakal

D) Çalı köpeği

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Ne bakıyon arkadaş bakışlı primat

A) Ay-Ay

B) Halka kuyruklu maki

C) Sifaka

D) Indri Indri

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Sanki Pokemon'dan fırlamış gibi

A) Kunduz

B) Ornitorenk

C) Su samuru

D) Armadillo

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Uçmak yerine süzülmeyi tercih eden canlı türü

A) Malaya kologosu

B) Pteromyini

C) Uçan kuskus

D) Japon dev sincabı