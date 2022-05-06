Fotoğrafını Gördüğün Hayvanlardan Kaçını Doğru Bileceksin?

Her ne kadar genelde dünyanın bize ait olduğunu düşünüyor olsak da aslında Dünya gezegeni, içerisinde sayısız canlı türünü barındıran, içinden adeta yaşam fışkıran bir gezegen. Uzayın kapılarını açan teknolojiye sahip olmamıza rağmen günümüzde bile Dünya'daki tüm canlı türünü keşfedememiş olmamız bunun en somut örneklerinden biri. Dünya'da bu kadar çok canlı yaşarken bizler bu canlılara ne kadar hakimiz?
Bugün sizlere Dünya'daki canlı yaşamına olan hakimiyetinizi ölçebileceğiniz bir test hazırladık. Orta - zor bir seviyede olan bu test, sizlerin Dünya'daki yaşamı ne kadar iyi tanıdığınızı da gösterecek. Milyonlarca türe ev sahipliği yapan gezegenimizde mucizevi derece güzel canlılar bulunuyor. O zaman lafı daha fazla uzatmadan testimize geçelim. Ayrıca testi tamamladıktan sonra yorumlar kısmında aldığınız skoru paylaşabilir, düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz.
Görselini paylaştığımız hayvanların ismini doğru bilebilecek misin?
Çölleri aşan develerin familyasından geliyor.
A) Lama
B) Keçi
C) Alpaka
D) Kanguru
Bu tatlı şeyler otobur canlılardır.
A) Yavru ayı
B) Köstebek
C) Vombat
D) Koala
Melez bir ırk olduklarını söyleyebiliriz.
A) Zebra
B) Okapi
C) Zürafa
D) Katır
Yalnız boynuzları da fazla şekil.
A) Karıncayiyen
B) Markhor
C) Sayga antilobu
D) Su geyiği
Madagaskar'ın eşsiz güzel canlılarından biri
A) Pars
B) Fossa
C) Felis
D) Yaguarundi
Alıp evde beslemelik kocaman gözlü canlı türü
A) Lemur
B) Babun
C) Tarsier
D) Örümcek maymunu
Aşırı tatlılığa sahip köpekgiller familyasının eşsiz bir üyesi
A) Tilki
B) Yeleli kurt
C) Çakal
D) Çalı köpeği
Ne bakıyon arkadaş bakışlı primat
A) Ay-Ay
B) Halka kuyruklu maki
C) Sifaka
D) Indri Indri
Sanki Pokemon'dan fırlamış gibi
A) Kunduz
B) Ornitorenk
C) Su samuru
D) Armadillo
Uçmak yerine süzülmeyi tercih eden canlı türü
A) Malaya kologosu
B) Pteromyini
C) Uçan kuskus
D) Japon dev sincabı