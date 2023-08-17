Maliye Bakanı'ndan Umutlandıran Açıklama: Parasal Sıkılaşmanın Muhtemelen Sonuna Geldik

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, parasal sıkılaşmada durum ve Türk bankaları hakkındaki kararlar hakkında konuştu.

2023 yılı genel seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı görevini üstlenmeye başlayan Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta enflasyonun önümüzdeki birkaç ay daha artmaya devam edeceğini, 2024 yılı ortasından itibaren düşüşün başlayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamalardan bir hafta sonra Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Bakan Şimşek, parasal sıkılaşmanın ‘muhtemelen’ sonuna geldiğimizi belirtti, gevşemeye dair bir tarih verdi.

“2024’ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır”

ekonomi

“Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır.”

Türkiye Bankalar Birliği 66. Genel Kurulu’nda konuşan Mehmet Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacının olduğunu da vurguladı. 2023’te ekonomide %4,5 büyüme beklendiğini de paylaştı.

Türk bankalarının uluslararası kredi notlarının artışına da değindi:

15 Ağustos günü Moody’s, Türkiye bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirmişti. Ancak “Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir.” notunu da düşmüştü. Mehmet Şimşek, bu gelişmelere de şöyle değindi:

“Sermaye piyasalarına fon akışı başladı. Finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları ülkemiz için daha olumlu perspektif sunmaya başlamış, bir kurum bankacılık sektörümüzün görünümünü durağana yukarı yönlü değiştirmiştir. Sektörün yurt dışı finansmanı geliştirmesini bekliyoruz.”
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Kaynak : https://t24.com.tr/haber/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-2023-te-yuzde-4-5-buyume-ongoruyoruz,1125425
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