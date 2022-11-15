Maliye Bakanlığı, FTX Hakkında İnceleme Başlattı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), batan kripto para borsası FTX.com hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Kurul, aynı zamanda ilişkili kişi ve kurumların hesaplarına yönelik işlemlerin durdurulduğunu da paylaştı.

Henüz geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük 3 borsası arasında olan FTX, kripto para dünyasını şok eden bir şekilde bir anda batmıştı. Olay, kripto para sektörünü sarsarken FTX’te yatırımı bulunan pek çok kullanıcı büyük kayba uğradı.

Bugün, batan borsa FTX hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı finansal istihbarat birimi Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) önemli bir açıklama geldi. MASAK, FTX.com’un ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattı.

FTX.com ile ilişkili kişi ve kurumların hesapları için işlemler askıya alındı:

MASAK tarafından paylaşılan açıklamada FTX.com’un müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği hususlarına ilişkin haberlere dikkat çekildi. Kurul, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bilindiği üzere, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedilmiştir. Söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yükümlülerin faaliyetleri Başkanlığımız görev ve yetkileri çerçevesinde analiz ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Diğer taraftan, basında çıkan haberlere konu FTX.com ticari unvanlı küresel kripto varlık alım satım platformu ile ilişkili olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin işlem ve faaliyetleri, FTX.com’a ilişkin haberler kamuoyu gündemine düşmeden daha önce Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Bu tedbirler cümlesinden olmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen görev ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan başka söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler, 5549 s. Kn.’nun 19/A maddesi kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri ivedilikle neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.”

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