BepiColombo Bu Gece Merkür’e En Yakın Noktaya Ulaşacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak projesi olarak Merkür için görevlendirilen BepiColombo, bu gece gezegene en yakın noktaya ulaşacak ve selfie kamerasıyla görüntü alacak.

İnsanlık için her zaman ilgi odağı ve gizem olan uzay hakkında, günümüzdeki teknolojiler ve çalışmalar sayesinde artık gerçeğe en yakın veriler sağlanabiliyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, uzay çalışmaları ülkeler için stratejik bir öneme sahip oldu. Uzaya hakimiyet, insanlık yararının, bilimsel verilerin dışında diplomatik bir rol oynuyor.

Tüm bu etkenlerin yanı sıra, Dünya’nın nüfusu, savaşları, insan kaynaklı problemleri kaldıramaması sebebiyle de başka gezegenlerde yaşam aranıyor. Karşımıza bir komplo teorisi olarak çıkan nüfus azaltma çalışmalarına harcanacak bilimsel çabaların, başka gezegende yaşam bulmak için kullanılması elbette daha mantıklı. 2018 yılında Merkür görevi için uzaya doğru yola çıkan BepiColombo, Merkür’e yaklaşarak görüntü alacak ve sonda görevini yerine getirecek. Merkür, güneşe en yakın gezegen konumunda yer alıyor. Bunun yanı sıra, Plüton’un gezegenlikten istifa etmesinin ardından en küçük gezegen olarak tanımlanıyor.

Merkür yüzeyinin 200 kilometre yakınına yaklaşacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak projesi olarak 2018 yılında yola çıkan BepiColombo, tarihteki ikinci Merkür görevi olarak kayıtlara geçiyor. BepiColombo’nun bir kısmı Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından, diğer kısım ise Japon Havacılık ve Uzay Ajansı (JAXA) tarafından geliştirildi. İki önemli uzay ajansı tarafından ortak olarak yürütülen görev, bu gece sonda görevi ve görüntü almak için Merkür yüzeyinin 200 kilometre yakınına yaklaşarak önemli bir aşamaya ulaşmış olacak.

Söz konusu bu aşamada BepiColombo, selfie kameralarıyla Merkür’den siyah beyaz görüntüler alacak. Görüntülerin kaliteli olması beklenmiyor elbette fakat uzmanların ve bilim insanlarının Merkür’ün yüzeyine yönelik incelemeleri için işe yarayacak. Çekilecek görüntülerin yarın (2 Ekim) Dünya’ya ulaşması bekleniyor.