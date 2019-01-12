HBO, Bu Hafta Sonu GoT'un Yayın Tarihini Açıklayacak

Kış geliyor gibi görünüyor. Game Of Thrones hayranlarının iple çektiği 8. sezonun ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama henüz yapılmamıştı. HBO, bu hafta sonu yayın tarihini açıklamayı planlıyor.

"Westeros'un yedi krallığında neler yaşanacak?" ve "Demir Taht'a kim oturacak?" sorularının nihayet cevabını almamıza çok az bir zaman kaldı. Eğer HBO kanalını izleme şansınız varsa, takipte kalmanızda yarar var çünkü Game of Thrones'un yayın tarihi, bu haftasonu HBO tarafından duyurulacak.

Yayın tarihinin açıklandığı anda belki de bir sürpriz fragman da paylaşılabilir. HBO'nun heyecan seviyesini sürekli yukarda tutma stratejisine bakarsak, yeni sezon hakkında her şey bir anda açıklanmayabilir. Yani yayın tarihinin açıklanmasından sonra dizi yayınlanana kadar, Game of Thronhes hakkında ara ara paylaşımlar gelecektir.

HBO'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderide "Patron" ismiyle kayıtlı bir kişi ile muhtemelen bir şirket çalışanı arasında geçen konuşmanın ekran görüntüsü paylaşıldı. Konuşma'da Game of Thrones'un yayın tarihinin, pazar günü True Detective adlı diziden hemen önce açıklanacağı ifade ediliyor.

Daha önce HBO'nun yaptığı açıklamalarda Game of Thrones'un Nisan ayında ekranlara geri döneceği belirtilmişti. Ayrıca resmi olmayan kaynaklardan gelen bilgilerde de yayın tarihinin 28 Nisan olacağı belirtiliyordu. Bu tarihin doğru olup olmadığını ve gerçek yayın tarihini, bu hafta sonunda yüksek ihtimalle öğreneceğiz.