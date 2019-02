Game of Thrones 8. Sezonundan 14 Yeni Fotoğraf Paylaşıldı

HBO, hayranlarını dizinin final sezonuna hazırlamak için Game of Thrones'un 8. sezonundan 14 yeni fotoğraf yayınladı.

Dünya çapında on milyonlarca hayrana sahip olan Game of Thrones’un yapımcısı olan HBO, dizinin 8. ve final sezonu için heyecanı artırmak adına 14 yeni fotoğraf paylaştı. Dizinin ana karakterlerinden bazılarını gösteren fotoğraflarda final sezonuna dair bazı ipuçları olabileceği düşünülüyor. Yine de şu an için tüm söylentiler tahminlerden ibaret.

Paylaşılan fotoğraflarda en çok dikkat çeken detay, HBO’nun 8 sezon için kostümlerde ciddi bir iyileştirmeye gitmiş olması. Orta dünya havasını hala üzerlerinde taşımakta olan yeni kostümler, karaktere çok daha güçlü bir duruş sağlamış durumda. Fotoğraflara buraya tıklayarak makinggameofthrones.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Daenerys’in yeni kostümündeki detaylar hayranlar tarafından beğenilmiş durumda.

Hayranlara göre aşağıdaki fotoğrafta Arya, bir ejderhaya bakıyor.

Jaime yeni sezonda sakallı bir şekilde karşımıza çıkacak. En azından bir süre...