HBO'da yayınlanacak yeni dizi Watchmen'in yayınlanan ilk teaser görüntüsü çok kısa olsa da merak ve heyecan uyandırmaya yetiyor.

HBO'nun uzun süredir konuşulan serisi Watchmen'den ilk görüntüye kavuştuk. Polis kıyafeti giyen, gizemli, sarı maskeli bir adamın gösterildiği görüntünün altında ise seri ile özdeşleşen "Gözcüleri kim gözlüyor" ifadesi yer alıyor.

Karakterin kimliği henüz açıklanmamış olsa da, ilk Watchmen'lerin polis olduğunu ve sarı rengi göz önüne aldığımızda ilk NiteOwl olan Hollis Mason olması mümkün.

David Gibbons ve Alan Moore'un çizgi roman başyapıtı olarak kabul edilen eseri, daha önce de Zack Snyder tarafından beyaz perdeye uyarlanmıştı. O dönemde yapım büyük ses getimişti. Şimdi diziye dönüştürülecek olan eserin yapımında, kendisi de çizgi roman yazarlığı yapan ve Lost'tan hatırladığımız Damon Lindelof görev alacak.

Yeni serinin oyuncuları arasında Jeremy Irons, Regina King, Dog Johnson, Louis Gossett Jr., Francis Fisher ve Tim Blake Nelson yer alıyor. Serinin ilk sezonunun sekiz bölüm olması planlanıyor.

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizinin 2019'da yayınlanması bekleniyor.