Hearthstone Descent Of Dragon Genişleme Paketi Duyuruldu

Amerikalı bilgisayar oyunu geliştiricisi Blizzard, dün akşam BlizzCon 2019 etkinliğinin açılışını yaptı. Ünlü oyun geliştiricisi, geliştirdikleri yeni oyunların yanı sıra eski ve sevilen oyunlarını da unutmadı. Etkinliğin bir bölümünde, Hearthstone için bir genişleme paketi yayınlanacağı ve bu genişleme paketinin ne zaman piyasaya sürüleceği açıklandı.

Popüler kart oyunu Hearthstone, ilk olarak 11 Mart 2014'te Microsoft Windows ve macOS işletim sistemlerinde oynanabilir olarak piyasaya sürüldü. Günümüzde de birçok aktif kullanıcısı bulunan oyun, özellikle piyasaya sürüldüğü tarihte ilgileri fazlasıyla üzerine çekmeyi başarmıştı ve günden günde popülaritesini artırdı. Blizzard, oyunu biraz daha güncel tutabilmek için yayınlayacakları yeni büyük genişleme paketini BlizzCon 2019'da tanıttı.

Descent of Dragons genişleme paketi 10 Aralık'ta yayınlanacak

Yeni genişleme paketi Descent of Dragons, Blizzard'ın açıklamalarına göre 10 Aralık'ta piyasaya sürülecek. Bu genişleme paketi, bu zamana kadar yayınlanmış tüm genişleme paketlerinden daha fazla ejderhaya sahip olacak. Priest, Rogue, Shaman, Warlock ve Warrior sınıflarının her biri Galakrond Hero Card'ı benzersiz güçlerle kullanabilecekler. Bunun yanı sıra Blizzard, her sınıfın kendi efsanevi ejderhasına sahip olacağını belirtti.

Bunlardan ilki, Druid için çıkan Ysera Unleashed oldu. Bunun yanı sıra yeni Shaman kartı Lightning Breath'de bu sınıfa özgü bir efsanevi kart olacak. Bu genişleme paketi Hearthstone'un üçüncü ve son genişleme paketi olacak. Oldukça büyük bir genişleme paketi olan Descent of Dragons, hikâyeyi devam ettiriyor. Şu anda ön satışa açık olan genişleme paketinin 60 paketli versiyonu 50 dolar (285 TL), 100 paketli Mega versiyonu ise 80 dolar (457 TL) fiyat etiketiyle siteye konuldu.