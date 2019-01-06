Second Dinner, Yeni Bir Marvel Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Şu an oyun piyasasının belki de en sevilen ve en çok oynanan oyunlarından olan Hearthstone'un geliştirilmesinde çalışan 5 kişilik ekip, geçtiğimiz yıl Blizzard'dan ayrılarak yeni bir stüdyo kurdu.

Blizzard Entertainmet tarafından geliştirilen kart oyunu Hearthstone’un yapımında çalışan beş eski çalışan, Marvel için oyun yapacaklarını açıkladı. Henüz nasıl bir oyun yapacakları belli olmayan Second Dinner oyun stüdyosu, oyun için Çinli internet şirketi NetEase’den de finansal destek alıyor.

Secon Dinner, Hearthstone’un oyun direktörü Ben Brode ve yine Hearthstone’un idari yapımcısı Hamilton Chu tarafından kuruldu. İkili 2018 yılında Blizzard’dan ayrıldılar, ardından Blizzard’ın emektarlarından Mike Schweitzer, Yong Woo ve Jomaro Kindred’de ikilinin kurduğu stüdyoya dahil oldu. Beş kişilik bu ekip şu an Marvel için bir oyun prototipi üzerinde çalışıyorlar ve oyun hakkında henüz çok fazla şey bilinmiyor.

Stüdyo yaptığı açıklamada “Mobil cihazlar için optimize edilmiş derin ve tatmin edici oyunlar yapmak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz ve şu anda gerçekten heyecanlandığımız bir oyun üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Second Dinner, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ekiplerini genişleterek 10-15 kişiye çıkarmayı planlıyor.