Bilim İnsanları, Heavy Metal Hayranlarını İncelediler

Heavy metal fan’larını 3 yıldır inceleyen bilim insanları, birbirlerine çarparak şiddetli bir şekilde dans eden insanların, Papua Yeni Girne ormanlarında yaşayan kabilelerin 40 bin yıllık ritüellerine denk geldiği sonucuna vardı.

Bilim insanlarının yaklaşık olarak 3 yıldır yürüttüğü araştırmalar sonucu, heavy metal fan’ları hakkında yeni bir sonuca varıldı. Mosh pit olarak tabir edilen ve şiddetli bir şekilde dans edilmeye dayanan davranış biçimi, antropolojik araştırmalara göre Papua Yeni Girne ormanlarının derinliklerinde yaşayan kabilelerin 40 bin yıllık geleneklerine denk geliyor.

Birbirinden çok ayrı dünyalarda olmasına karşın görülen bu benzer hareket biçimi; bazı ilkelerin insanlığın temelini oluşturduğunun en önemli kanıtı olarak gösterilebilir. Öte yandan Londra Üniversitesi Akademisi araştırmacısı ve rapor yazarı olan Lindsay Bishop konu hakkındaki konuşmasında, "Tümüyle yabancı gözüken heavy metal kültürü ve mosh pit ritüelleri ile Papua Yeni Gine yağmur ormanlarında yaşayan kabileler arasında bağlantı var" ifadelerine yer verdi.

Daha yaşlı fan’ların mosh pit görgü ve davranış kurallarını kendilerinden gençlere ya da yeni katılan üyelere aktardığını belirten araştırmacı, bu sayede kaos ortamının kontrollü ilerlediğini söyledi. Çılgınca ve şiddetli dans etmenin asıl amacı ise kavga değil, stres atmaktı. Yere düşenlerin hemen kaldırıldığı dansta, konser sırasında bir kişi baş üstünde elden ele kaydırılarak da dolaştırılıyor. Tüm bu davranış biçimleri ise Papua Yeni Girne’de 40 bin yılı aşkın süredir uygulanıyor. Anlayacağınız o ki aradan on binlerce yıl da geçse, kültürler birbirinden taban tabana zıt da olsa, benzer davranış biçimleriyle karşılaşmamız oldukça olası.