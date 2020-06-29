Günlük rutinler, her ne kadar farklı bir şeyler yapmak istesek de hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Birçok uzmana göre de günlük bir rutini takip ediyorsanız istediğiniz şeyleri başarmak daha kolay hâle gelebiliyor fakat rutinleri kesintisiz bir şekilde devam ettirmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Hem bir şeyleri başarmak istiyorsanız hem de geniş çaplı günlük rutinleri sürdüremiyorsanız, kişisel gelişim uzmanlarının size verebileceği birkaç taktik var.

Yıllar boyunca her gün düzenli olarak yaptığımız bazı şeyler, bir süre sonra günlük rutinlerimiz hâline geliyor fakat bu rutinleri kesintisiz devam ettirebilmek her zaman ne yazık ki mümkün olamayabiliyor. Özellikle çocuk veya evcil hayvan sahibiyseniz, uzaktan çalışıyorsanız, işiniz gereği sürekli seyahat etmek zorunda kalıyorsanız ve bedensel bir engeliniz bulunuyorsa günlük belirli bir rutini takip etmek oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu sebeple kişiler, belirledikleri hedeflere ulaşma konusunda zorluk çekebiliyor veya hedefinden tamamen vazgeçebiliyor.

Ünlü kişisel gelişim uzmanı ve yazar Scott Adams, kişilere hedeflerine ulaşma konusunda birkaç taktik veriyor. Scott Adams, yazdığı makalede birçok insanın hedefler üzerinde yoğunlaştığını ama bu hedeflere ulaşma konusunda düzgün bir sisteme sahip olmadıklarından bahsediyor. Scott Adams'ın makalesinde yer alan taktiklere gelin yakından bakalım.

Scott Adams: 'Hedefler, kaybedenler; sistemlerse kazananlar içindir'

Kişisel hedeflerin birçok birey için ön planda tutulduğunun ancak asıl önemli olanın bu hedefleri başarmak için izlenmesi gereken sistemler ve yollar olduğunu öne süren Scott Adams, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

"Hedefler birçok basit durum için oldukça kullanışlı şeylerdir fakat dünya bugünlerde hiç de basit bir yer değil. Önümüzdeki günlerde; kariyerinizin ve ekonominin ne durumda olacağını veya hangi yeni teknolojilerin hayatımızda yer alabileceğini bilemiyorsunuz. Şu an dünyaya baktığımızda, sadece karışık bir yumak karşımıza çıkıyor ve kişisel yaşantılarımız da tahmin edilemez bir durumda. Bu nedenle kendinize en uygun hedefi seçebilmeniz çok düşük bir ihtimal ve bu hedefi başarabilmenizse bundan daha da düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden hedeflere odaklanmak yerine, her neyi başarı olarak tanımlıyorsanız, bu başarıya ulaşmak için sistemler oluşturun ve bu sistemleri iyileştirmeye çalışın. Örnek olarak bir diyet yaparken yemek yememek için sadece iradenize güvenmek yerine, hedeflerinize yardımcı olacak fitness ve diyet sistemlerine odaklanın."

Scott Adams; kısaca, körü körüne hedeflerinize bağlı kalmak yerine her gün küçük adımlarla bu hedefe sizi yaklaştıracak sistemler kurmanızı öneriyor çünkü birçok uzman tarafından hedefler işe yaramaz olarak değerlendiriliyor. Adams, aynı zamanda rutinlerinden kurtulduğu zamanda, normal zamana göre hedefine 10 kat daha hızlı ulaştığını belirtiyor. Atomic Habits kitabının yazarı James Clear, neden hedeflerin işe yaramaz olduğuyla ilgili üç neden öne sürüyor:

Birincisi: Kaybedeneler de kazananlarla aynı hedeflere sahip.

Kaybedeneler de kazananlarla aynı hedeflere sahip. İkincisi : Koyduğunuz hedefler sizi başarılı yapmıyor.

: Koyduğunuz hedefler sizi başarılı yapmıyor. Üçüncüsü: Hedefler, belirli zaman aralıklarına göre değişebiliyor ve neredeyse birçoğu kaçınılmaz olarak geçici oluyor.

Tüm bu sebeplerden dolayı Scott Adams ve James Clear gibi kişisel gelişim yazarları, sadece belirli bir hedefe bağlı kalmak yerine her gün küçük de olsa kendinizi başaralı hissetmeniz ve kendinizi geliştirebilmeniz için bir şeyler yapmanızı öneriyor. Bu sayede bireyler, bir işteki devamlılıklarını ve düzenlerini artırarak kendilerine koyacakları hedefleri yerine getirmede belki de diğer insanlara göre 10 kat daha başarılı olabiliyorlar.