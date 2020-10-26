Dünyanın En 'Kıpır Kıpır' Faresi: Karşınızda Hoglet

HedgeHog Health isimli bir şirket, öğrenme güçlüğü çeken ya da otizm spektrum bozukluğu hastalığına sahip olan insanlar için bir fare geliştirdi. "Hoglet" isimli fare, üzerindeki silikon çıkıntılarla kıpraşıp, kullanıcıya geri bildirim verebiliyor.

HedgeHog Health isimli bir teknoloji şirketi, "Hoglet" olarak isimlendirdiği bir fare duyurdu. Tasarımıyla oldukça dikkat çekici olan fare, bazılarımız için oldukça rahatsız edici bir yapıya sahip olsa da bazılarımız için oldukça avantajlı. Geleneksel bir fareden ziyade bir oyuncak gibi görünen Hoglet, bazı sağlık sorunlarına sahip olan tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Hoglet'ın en dış katmanı, alıştığımız farelerin aksine oldukça pürüzlü bir yapıya sahip. Geliştirici ekip, sağlığa zararı olmayan silikon malzemeden imal ettiği bu fare ile öğrenme güçlüğü çeken insanları hedefliyor. Kablosuz yapıda olan ve 1 adet AA pille çalışan Hoglet, dokunsal geri bildirim özelliği sayesinde pek çok insanın hayatını kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Hoglet, işte böyle görünüyor

Hoglet'ın dış kısmındaki silikon yapı, çok sayıda çıkıntıya sahip. Bu çıkıntılar, fare kullanım sırasındayken kullanıcıya geri bildirim veriyor. Bu sayede de öğrenme güçlüğü çeken ya da dokunsal geri bildirime ihtiyaç duyan insanların, bilgisayar kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olunmuş oluyor. Tüm bunlarla yetinmeyen geliştirici ekip, otizm spektrum bozukluğu hastalarını rahatsız eden "tık" sesini de ortadan kaldırıyor.

HedgeHog Health Kurucusu Parker Lynch tarafından yapılan açıklamalarda, yaptığı incelemeler sonucunda piyasada Hoglet gibi görünen pek çok ürün olduğunu, bu ürünlerden feyz alarak da Hoglet'ı geliştirdiğini söylüyor. Şirket, Hoglet'ın fiyatını açıklamadı ancak resmi internet sitesi üzerinden oluşturduğu bir iletişim formu ile insanlara yardımcı olmaya hazır olduklarının altını çiziyor.