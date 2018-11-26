Kahraman Askerler, Canları Pahasına Sivilleri Korumuşlar

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan görgü tanıklarına göre helikopterde bulunan askerler, sivillerin bir zarar görmemesi için çatıya inmek yerine boş araziye inmeye çalışmışlar.

İstanbul Sancaktepe’de 4 kahraman askerimizin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kazanın görgü tanıklarından olan olayın yaşandığı Sarıgazi Mahallesi’nin Muhtarı Göker Göktaş, ‘’Evlerin üstüne de düşebilirdi. Evlerin arasındaki boşluğa indirmeye çalıştı. Canları pahasına bunu yaptılar. Sık sık burada eğitim uçuşları oluyor. 2009'da da bu çevreye düşmüştü. Herhangi bir vatandaşın burnunun bile kanamamasını sağladılar. Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyemiyorum.’’ diyerek kahraman askerlerimizin kimsenin zarar görmemesi için hayatları pahasına ne kadar büyük bir çaba gösterdiklerini aktardı.

Olay yerini incelemeye gelen ve konu ilgili bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise kaza ile ilgili olarak, ‘’Düzenli bir şekilde eğitim faaliyetleri sürüyor. Sabah 10.32'de kalkan helikopterimizde 2 subay, 2 astsubay, 1 uzman çavuş arkadaşımız göreve başlamıştır. Kaza sonucunda 2 kahraman subayımız, 2 kahraman astsubayımız şehit olmuştur. 1 uzman çavuşumuzun ameliyatı sürüyor. Bilemediğimiz bir nedenden acil iniş yapmak durumuna girmişlerdir. Anlaşılıyor ki kimseye zarar vermemek için büyük çaba sevk etmişlerdir. Havaalanına yakın olmalarına rağmen ulaşmaları mümkün olmamıştır. Bu çerçevede şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.’’ dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dört askerimizin şehit olduğu kaza ilgili olarak soruşturma başlattı. Müracaat savcısı ve otopsi savcısı ile birlikte olay yerine 2 Cumhuriyet savcısı ve bir Başsavcıvekili olay yerine intikal etti. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından savcılığın bir açıklama yapması bekleniyor.