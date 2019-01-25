Helikopter ve Uçak Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları'nın bulunduğu bölgede bir özel uçak ve helikopter çarpıştı. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden kişilerin yabancı uyruklu olduğu da verilen detaylar arasında.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesindeki Rutor Dağı üzerinde bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi. Kazayı gören dağcılar yetkililere haber verdi. İtalya’nın Ulusal Alp Kurtarma Ekibi, küçük bir turist uçağıyla kayakçıları İtalya’nın kuzeybatısındaki Val d’Aosta’ya götüren bir helikopterin havada çarpıştığını bildirdi. Ekibin sözcüsü Walter Milan, çarpışmanın cuma günü Rutor buzulunun 3.000 metre üstünde gerçekleştiğini belirtti. Bir kişi ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kazanın nasıl gerçekleştiği şu an için gizemini koruyor ve kazazedelerin kimlikleri şu an için açıklanmış değil.

Kaynak : https://www.apnews.com/56d1b469cb1f4a49b56e8a144a074b75

 60 15 5 5 1