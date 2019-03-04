Helio P70'li Realme 3 Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Realme'nin MediaTek Helio P70 işlemcisinden güç alan yeni akıllı telefonu Realme 3, çentikli ekranı ve çift arka kamerası ile resmen tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, şirketin orta segmentteki en yeni temsilcisi olan Realme 3’ü, Hindistan’da düzenlediği lansman etkinliği ile resmi olarak tanıttı. Çentikli ekranı sayesinde iyi bir kullanıcı deneyimi sunan Realme 3, şık tasarımı ile tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerden biri olabilir.

Realme 3 ile ilgili belki de en önemli soru işareti, cihazın Qualcomm yerine MediaTek işlemci kullanıyor olması. Yine de cihazın kalbinde bulunan MediaTek Helio P70, fiyat performans telefonlarında kendini ispatlamış bir işlemci. Android Pie işletim sistemi, yüksek ekran/gövde oranı ve çift arka kamera ise cihazın en önemli artıları.

Realme 3 Özellikler

MediaTek Helio P70 işlemci

3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

6.22 inç HD+ ekran

13MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera

13MP ön kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

4230mAh batarya

Cihazın 3 GB RAM’li versiyonu 684 TL, 4GB RAM’li versiyonu ise 836 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde satışa sunulan akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.