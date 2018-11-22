Helio P70'li RealMe U1, AnTuTu'da Rakiplerini Solladı

Çinli akıllı telefon üreticisi RealMe'nin orta seviye telefonu RealMe U1, AnTuTu karşılaştırmasında rakiplerini açık ara bir şekilde geride bırakmayı başardı.

Çinli akıllı telefon üreticileri, son birkaç yılda Huawei, Xiaomi gibi markalar ile küresel akıllı telefon piyasasını işgal etmeye başlamış olsalar da küresel pazara hala açılmamış ancak her geçen gün büyüyen farklı akıllı telefon markaları da bulunuyor. Bu markalardan biri olan RealMe, orta segmentteki yeni üyesi Realme U1 ile rakiplerini adeta tokatlıyor.

Çevrimiçi olarak paylaşılan bir AnTuTu karşılaştırma görseline göre Realme U1, orta segmentin en iddialı cihazlarından olan Redmi Note 6 ile Honor 8X’i net bir şekilde geride bırakmayı başarıyor. Helio P70 işlemciden güç alan RealMe U1, 145 bin gibi iddialı bir puan alırken Redmi Note 6 115 bin, Honor 8X ise 140 bin puan alabiliyor.

Elbette ki hangi akıllı telefonun daha iyi performans gösterdiği sentetik test sonuçları ile direkt olarak belirlenemiyor. Ancak bu küçük karşılaştırma, ülkemizde pek de bilinmyen RealMe’nin Xiaomi ve Honor gibi markalarla rekabet edebildiğini ve gelecekte küresel bir marka haline gelebileceğini gösteriyor.