Hellblade 2’den İlk Oynanış Videosu Geldi

10 Aralık’ta gerçekleşen The Game Awards 2021, oyuncuların 2 yıldır merakla beklediği Senua’s Saga: Hellblade 2’nin ilk oynanış görüntülerini katılımcılarla buluşturdu. Ancak videonun yanında herhangi bir önemli bilgi sağlanmadı.

Her yıl farklı dallarda yılın en iyi oyunlarının seçildiği ve yeni oyunları da görme şansı yakaladığımız The Game Awards’ın bu yılki etkinliği dün gerçekleşti. Hangi oyunların hangi dalda en iyi seçildiğini dün gece liste halinde sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra etkinlikte yeni oyunlara dair bazı haberler aldık ve içerikler gördük. Bu oyunlardan biri de yeni Hellblade oyunu oldu.

Seriye bağlı ilk oyun olan ‘Hellblade: Senua’s Sacrifice’, 2017 yılında çıkış yaparak ilginç hikayesiyle büyük beğeni toplamıştı. Ardından The Game Awards 2019’da yeni Hellblade oyununun gelişinden haber aldık. Bu yılki etkinlikte ise sonunda oyunun içinden görüntüler paylaşıldı.

Senua’s Saga: Hellblade 2’den ilk oynanış görüntüleri:

Oyunun ilk oynanış görüntüleri dün The Game Awards’da paylaşıldı. Hikayeye dair henüz detaylı bir bilgi mevcut değil. Önceki oyundan ana karakter Senua’nın psikoz yaşadığını biliyoruz. Söz konusu videoda ise sadece üst vücudu bulunan bir devle savaş veriliyor ve videonun sonunda Senua, savaştığı bu devi tanıdığını fark ediyor.

Yine sürükleyici sinematik sahnelerle hareketli bir oynanışın iç içe olduğu Hellblade 2, önceki oyun gibi PS4’e gelmeyecek. Aynı durum PS5 için de geçerli, çünkü oyun Xbox Series X/S ve PC’ye özel olacak. Çıkış tarihi hakkında ise resmî bir açıklama yok, ancak Senua’s Saga: Hellblade 2’nın 2022’yi geçmeden oyuncularla buluşacağı öngörülüyor.