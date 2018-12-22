Hem Dayanıklı Hem Şık: Blackview BV5500 Ortaya Çıktı

Akıllı telefon piyasasına yeni yeni giriş yapan Blackview'in yeni akıllı telefonu BV5500 ortaya çıktı.

Blackview'in amiral gemisi serisi olan BV serisinin yeni üyesi BV5500'a ait ortaya çıkan bilgiler cihazın tank misali bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Cihazın alışılagelmişin dışında olan estetik çizgilere sahip tasarımı cihazı sağlam kılarken bir o kadar da estetik görünüşü cihaza kazandırıyor.

Xiaomi'nin oyunculara özel akıllı telefonu Black Shark'ın dokunma hissiyatını arka tarafındaki estetik yüzeyinde kullanıcılara aktaran Blackview BV5500; 5.5 inçlik, 18:9 en-boy oranında, 720x1440 çözünürlüğünde, IPS, LCD ekrana sahipken kendisine eşlik eden 4.400mAh'lik devasa bir bataryayı da alüminyum kasasının altında barındırıyor.

Arka tarafında 13MP çözünürlüğünde Sony üretimi çift kamera bulunduran Blackview BV5500, ön tarafında ise 8MP çözünürlüğünde selfie kamerasına sahip. Suya dayanıklılık konusunda oldukça iddialı olan cihaz, IP68, IP69K ve MIL-STD-810G sertifikalarına sahip durumda. Dünyanın en ucuz sağlam akıllı telefonu iddiasıyla lanse edilecek olan Blackview BV5500'ın lansmanının gerçekleştirileceği tarih ise henüz açıklanmamış durumda.