Son 10 Yılın Beğenilmese de Gişede Başarılı Olan 10 Filmi

Sinema dünyası, her geçen gittikçe daha da büyüyor. Belirli filmlerin gişe hasılatları bir yandan artarken, bu filmlere ayrılan bütçe de gittikçe genişliyor. Ancak, yüksek gişe ve yüksek bütçe her zaman filmin çok iyi olduğu anlamına gelmiyor.

Geçtiğimiz 10 yılda, sert eleştirilerle karşılaşan birçok film, gişede dünya çapında gayet sağlam gişe hasılatları elde etmeyi başardı. Listedeki filmlere baktığımız zaman en çok adı geçen filmler Transformers ve Twilight serileri. Ayrıca, sinematik evren konusunda rakibi Marvel'ın oldukça gerisinde kalan DC filmleri de göze çarpıyor.

İşte son 10 yılın en düşük puanını almış ve yüksek gişe başarısı elde etmiş (blockbuster) filmleri:

Not: Filmlerin gişe hasılatları Box Office Mojo’dan elde edilirken, puanlar için RottenTomatoes skoru baz alınmıştır.

2009 – Transformers: Revenge of the Fallen

Gişe Hasılatı: 836,3 milyon dolar.

RT Puanı: %19

Ardından Takip Eden Film: The Twilight Saga: New Moon. Gişe hasılatı: 709 milyon dolar. Puanı: %28

2010 – The Twilight Saga: Eclipse

Gişe Hasılatı: 698,5 milyon dolar

RT Puanı: %48

Ardından Takip Eden Film: Alice in Wonderland. Gişe hasılatı: 1,025 milyar dolar. Puanı: %51

2011 – The Smurfs

Gişe Hasılatı: 563,7 milyon dolar

RT Puanı: %22

Ardından Takip Eden Film: Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1. Gişe hasılatı: 712,2 milyon dolar. Puanı: %25

2012 – Ice Age: Continental Drift

Gişe Hasılatı: 877,2 milyon dolar

RT Puanı: %38

Ardından Takip Eden Film: Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2. Gişe hasılatı: 829,7 milyon dolar. Puanı: %49

2013 – Man of Steel

Gişe Hasılatı: 668 milyon dolar

RT Puanı: %56

Ardından Takip Eden Film: Thor: The Dark World. Gişe hasılatı: 644,6 milyon dolar. Puanı: %66

2014 – Transformers: Age of Extinction

Gişe Hasılatı: 1,1 milyar dolar

RT Puanı: %18

Ardından Takip Eden Film: The Amazing Spider-Man 2. Gişe hasılatı: 709 milyon dolar. Puanı: %52

2015- Minions

Gişe Hasılatı: 1,16 milyar dolar

RT Puanı: %56

Ardından Takip Eden Film: Spectre. Gişe hasılatı: 880,7 milyon dolar. Puanı: %64

2016 – Suicide Squad

Gişe Hasılatı: 746,8 milyon dolar

RT Puanı: %27

Ardından Takip Eden Film: Batman v Superman: Dawn of Justice. Gişe hasılatı: 873,6 milyon dolar. Puanı: %27

2017 – Despicable Me 3

Gişe Hasılatı: 1,034 milyar dolar

RT Puanı: %59

Ardından Takip Eden Film: Fate of the Furious. Gişe hasılatı: 1,2 milyar dolar. Puanı: %67

2018 – Venom

Gişe Hasılatı: 855,8 milyon dolar

RT Puanı: %28

Ardından Takip Eden Film: Fantastic Beasts: The Crimes of the Grindelwald. Gişe hasılatı: 648,8 milyon dolar. Puanı: %38.