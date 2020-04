Hemşire ve Ebelerden 'Yetersiz Sağlık Ekipmanı' Çağrısı

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken bu süreçte en aktif rolü sağlık çalışanları üstleniyor. Tanı ve tedavi konusunda vakalara en yakın kişi konumunda olan sağlık çalışanlarından bazıları 'yetersiz ekipman' konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bugün İstanbul Aile Sağlığı Sağlık Memurları - Acil Tıp Teknisyeni - Hemşire ve Ebeler Derneği İSAHED tarafından yapılan açıklamada yetersiz sağlık ekipmanı çağrısında bulunuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele her cephede devam ederken bu süreçte her vatandaşın üzerine sorumluluklar düşüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere yetkililerce dile getirilen bu sorumluluklar, salgının yayılmasını önlemek için oldukça kritik önemde. Salgına yakalanan kişilerse sağlık çalışanları tarafından tedavi altına alınıyor ve bir an önce iyileşmeleri için tüm imkânlar kullanılıyor.

Koronavirüsle mücadelede zincirin en önemli halkası olan sağlık çalışanları, bu süreçte zaman zaman ekipman yetersizliği konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor. Vakalar arasında önemli bir seviyede sağlık çalışanı bulunması, ekipman konusunun önemini gözler önüne seriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ekipman konusunda sıkıntı yaşayan personellerin direkt olarak kendilerine ulaşabileceklerini söylemiş ve bu konuya ciddi önem verildiğini belirtmişti. Bugün İstanbul Aile Sağlığı Sağlık Memurları - Acil Tıp Teknisyeni - Hemşire ve Ebeler Derneği İSAHED'den konu hakkında açıklama geldi.

İSAHED Başkanı: 'Ekipmanlarımız yetersiz'

İSAHED tarafından yapılan açıklamada ”Aile Sağlığı Merkezleri'nde koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamı hemşire ve ebeler tarafından verilmektedir ancak gelinen noktada akıldan ve bilimden uzak bir şekilde koruyucu ekipmanlarımız temin edilmeden hizmet vermeye çalışmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün dağıttığı ekipmanların kısıtlı olduğunun belirtildiği açıklamada ekipmanların sadece doktorlara dağıtıldığı ifade edildi. Birçok hemşire ve ebenin COVID-19 tanısı aldığını hatırlatan İSAHED, "COVID-19 salgın hastalıkla dünyaya örnek olacak biçimde mücadele eden sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘dan bu ekipmanların kim tarafından ve ne şekilde temin edilmesi gerektiği konusunda açık ve net bilgilendirme beklentisi içerisindeyiz" cümlelerini kullandı.

İSAHED Başkanı Yasemin Çelik, kendi malzemesini almanın maddi imkânlardan dolayı herkes için mümkün olmadığını söylerken Türkiye'de COVID-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının büyük kısmının hemşire ve ebelerden oluştuğunu tahmin ettiğini belirtti.