Hennessey, Gözünü Bugatti’nin Hız Rekoruna Dikti

Bugatti Chiron geçtiğimiz günlerde kırdığı hız rekorunu çok uzun süre elinde tutamayabilir. Zira Hennessey, bu rekora talip gibi duruyor.

Bugatti önce en hızlı otomobil olmak gibi bir derdi olmadığını söyledi sonra da tarihin 300 mil/saat hızı aşan ilk otomobilini yaptı. Firmanın kırdığı rekor oldukça etkileyici ve otomobil toplamda 491 kilometre hıza ulaştı. Rekor, aracın standart üretimdeki hali olmaması nedeniyle tartışılsa da araç tarihe geçmeyi başardı.

Chiron’un başarısı ne olursa olsun oldukça etkileyici ve bu yüzden de Hennessey, Instagram üzerinden hem bir tebrik mesajı yayınladı hem de bir mesaj gönderdi.

Hennessey, yaptığı paylaşımda “@bugatti deki arkadaşlarımızı 304 mil/saatlik turları için tebrik ediyoruz! Büyük bir başarı ve meydan okumayı kabul ediyoruz!” diye yazdı. Firmanın kıracağı ilk rekor ise tartışmasız şekilde kendi en yüksek hız rekoru olacak. Yeni Venom F5 süper spor otomobilin test sürüşlerinin, bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bir zamanlar hız rekorunun sahibi olan ve 434 kilometre hıza çıkabilen Venom GT’nin yerini alacak olan otomobilin beygir gücünden yana sıkıntı yaşamayacağını söylemek mümkün. Yeni Venom F5’in 7,6 litrelik çift-turbolu V8 motorunun 1600 beygir güç üreteceği söyleniyor. Bu da teorik olarak aracın Bugatti ile kapışacak seviyede olduğunun bir göstergesi.

Bugatti’nin hız rekoru öyle kolay kırılacak bir rekor değil, hele de seri üretim bir otomobille. Yine de bunu yapabilecek çok az sayıdaki firmadan biri Hennessey. ABD’li üretici daha önce elinde bulundurduğu ünvanı geri almak için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip. Ayrıca firmanın bulunduğu Texas eyaleti oldukça büyük ve böyle bir hız denemesi için kullanılabilecek uygun otobanlara sahip. Bugatti şimdilik en hızlı olsa da ünvanı uzun süre elinde tutabilecekmiş gibi gözükmüyor. Belki Hennessey, 500 km/saat hıza ulaşan ilk otomobil olmayı başarır.