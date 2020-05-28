Justice League’in Zack Snyder versiyonunun önümüzdeki sene HBO Max’te yayınlanacağı haberinden sonra bu kez de, Henry Cavill’ın gelecekteki Superman filmlerinde kırmızı pelerini bir kez daha sırtına geçireceği öne sürüldü.

DC hayranları, yıllar süren bekleyişin ardından Zack Snyder’ın çektiği orijinal Justice League’in yayınlanacağı haberi ile büyük bir sevinç yaşamıştı. 2021 yılında HBO Max’te yayınlanacak olan yapım, büyük ihtimalle 4 saatlik bir film olarak çıkacak ancak sürenin uzunluğu nedeniyle Snyder Cut’ı 6 bölümlük bir seri olarak da görebiliriz.

Bu haber henüz tazeliğini korurken, heyecan yaratan yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta içinde Henry Cavill ve Warner Bros.'un yeni Superman filmleri için anlaşmaya varmak üzere olduğu söylentileri gündemi bir hayli meşgul etmişti. ComicBook.com tarafından aktarılan bilgilere göre iki taraf nihayet orta yolu buldu. Buna göre İngiliz aktör, gelecekteki DC ve Superman filmlerinde Clark Kent rolünü canlandırmaya devam edecek.

Henry Cavill ve Warner Bros'un yeni Superman filmleri için anlaşmaya vardığı öne sürüldü

Bununla birlikte, Superman spin-off’u Man of Steel'in devam filmi için henüz harekete geçilmiş değil. Cavill’ı şimdilik, DCEU filmlerinde destekleyici rollerde görebiliriz. Superman’in geleceğine henüz tam olarak karar vermeyen Warner Bros. ve DC Comics, karakteri önümüzdeki filmlerde en iyi nereye konumlandırabileceğini bulmaya çalışıyor.

Cavill, ilk kez 2013 yapımı Man of Steel ile kırmızı pelerini sırtına geçirmişti. Snyder imzalı Batman v Superman: Dawn of Justice ve Justice League'de rolünü tekrarlayan başarılı aktör, ikinci bir Justice League filmi ile geri dönecekti ancak Joss Whedon, Justice League'in post prodüksiyonu sırasında Snyder'ın yerini aldıktan sonra bu planlar rafa kaldırıldı.

Superman'i ilk etapta DC filmlerinde destekleyici rollerde görebiliriz

Cavill’ın Superman karakterini bırakmasının ardından, Warner Bros.'un Supergirl karakterine dayanan bir film üzerinde çalıştığına dair pek çok söylenti ortaya çıktı. Senaryosunu Oren Uziel’in yazdığı filmin yönetmenliği için Reed Morano’nun ismi geçiyordu, ancak bu ayın başlarında gelen haberlerde,Warner Bros.'nun bu fikirden vazgeçtiğini ve odağını yeniden Superman'e çevirdiğini öğrenmiştik.

Yeniden alevlenen Cavill ve Superman birlikteliğinin gelecekte hangi filmlerde, nasıl vücut bulacağı şimdilik belli değil. Dahası, karakterin ikinci bir solo filmine ne zaman kavuşacağını da henüz bilmiyoruz, ancak yaşanan bu gelişmeler, kısa zamanda yeni havadisler alacağımıza işaret ediyor.