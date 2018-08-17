Rusya’da bilim insanları, genleri analiz eden bir yapay zeka yazılımı icat ettiler. Ebeveynlerin DNA’ları üzerinde çalışan program, muhtemel çocuklarının nasıl bir dış görünüme sahip olacağına dair sonuçlar çıkartıyor. Yani insanlar, henüz sahip olmadıkları çocuğu görebiliyorlar.

Genotek olarak bilinen Rus Tıbbi Genetik Merkezi, ebeveynlerin genetiğini analiz eden program geliştirildiği açıkladı. Gelecekte artışa geçmesi planlanan yapay döllenme yöntemiyle birlikte programa olan ilginin artması bekleniyor.

Genotek Genel Müdürü Valeriy İlyinskiy, “Birçok ebeveyn sağlıklı ve güzel bir çocuk sahibi olmayı hayal ediyor. Bizim geliştirdiğimiz algoritma, şimdiden geleceğin çocuğunun hatlarını öngörmeye imkân tanıyor, zaman içerisindeyse gebelik planlamasındaki hesaplamalar için gerekli olabilir" açıklamasında bulundu.

Araştırmayı yapan uzmanlar, burun şeklinden 4 farklı genin sorumlu olduğunu, çenenin yapılı ya da sivri olması durumuna da tek bir genin etki ettiğini söylediler. Söz konusu genlerin aralarındaki ilişkiyi henüz net bir şekilde anlamlandıramayan bilim insanları, insan yüzünün şeklini belirleyen genler üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Yani henüz genler arasındaki ilişkiyle bir sonuç elde edilemiyor.

Bu nedenle araştırmacılar, Rusya ve çeşitli ülkelerden alınan DNA örnekleriyle bir veri havuzu oluşturdular. Üretilen yapay zeka sistemi bu veri havuzundaki verileri inceleyerek, genler arasındaki ilişkilere bakmasızın sonuç veriyor. Bir başka dille bilimin yetişemediği yere yapay zeka yazılımları yetişiyor, yeni bir yöntemle çözüm bulunmuş oluyor.

Yazılım sayesinde bilim insanları, insan yüzünün üzerinde 30 farklı genin etkisini konu alan algoritma geliştirdiler. Deneylerle bu algoritmanın, henüz dünyaya gelmemiş çocukların göz, saç ve cilt rengini doğru tespit ettiği kanıtlandı.

Tüm bu çalışmalara rağmen uzmanlar, doğum öncesinde embriyoya yapılan müdahalelerle istenilen görünüme sahip “sipariş usulü çocuk” yapmayı desteklemediklerini söylediler. Araştırmanın amacı, ebeveynlere öngörü sağlayacak bir yazılım geliştirmek olarak açıklandı.