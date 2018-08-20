Eğer aklınızda Tesla’nın yeni jenerasyon süper-arabası Roadster hakkında yeni şeyler öğrenmek varsa, çok beklemenize gerek kalmayabilir. Çünkü elektrikli araba üreticisi Tesla, yeni Roadster’ı Jay Leno’nun Garajı’nda göstermeye karar verdi.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın yaptığı açıklamalarla Roadster’ın öncelikli olmadığını ve geliştirici takımının odağı dışında kaldığını biliyorduk. Ancak Musk, geçen haftaki röportajlarında yeni araba hakkında ufak açıklamalar yapmaktan geri kalmadı ve arabanın prototipini Jay Leno’nun Garajı adlı programda göstermeye karar verdi.

Jay Leno, önümüzdeki perşembe günü yayınlanacak olan bölümde, arabayı Tesla’nın Baş Tasarımcısı Franz von Holzhausen ile tartışacak.

Bazı tanıtım görüntüleri, araca daha önce görmediğimiz açılardan bakmamızı sağlıyor:

Bu görüntülerle beraber -Tesla’nın ilk paylaştığı tanıtım fotoğraflarını saymazsak- ilk kez iyi ışıkta Roadster’ı görmüş oluyoruz.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen açılış etkinliği oldukça karanlıktı ve arabanın birçok özelliğine net bir şekilde bakamamıştık. Etkinlikte de göremediğimiz arka koltukları, bu fotoğraflarda da maalesef göremiyoruz. Umarız bu, perşembe günkü bölümde üzerinde durulacak bir konu olur.

Aynı zamanda “kelebek direksiyon” adı verilen direksiyonun fotoğrafı da paylaşıldı. Burada daha önce karşılaşmadığımız bir şey daha var: direksiyon üzerindeki tuşlar. Ancak direksiyonun bu şekli, yasal kısıtlamalar nedeniyle netliğe tam olarak kavuşmamış bir konu.

Elimize geçen bilgiler ancak bu kadar. Daha fazla şey öğrenmek için perşembe günkü programı beklemek gerekecek.