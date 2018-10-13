İtalya dağlarında yüksek bir geçit, soyulmuş çiğ bir yumurta, Kapadokya dağlarında oyulup yapılan evler, hepsini duydunuz ancak henüz görmediniz. Webtekno olarak sizler için derledik.

Hepimizin duyduğu ancak görmeye pek fırsat bulamadığı bu ilginç karelere hep birlikte göz atalım. O hep kaybolan çoraplarınızın teki burada Soyulmuş bir Aloe Vera yaprağı İtalya dağlarında bir yol Uzayda yetiştirilen ilk çiçek Kötü havayla başa çıkmanın yolları adlı çalışma Dijital çağlardan önce kullanılan bir teleprompter mekanizması Dekoratif bir tavuk Henüz genişlememiş 1 litrelik bir şişe Kapadokya dağları oyularak yapılmış evler Jüpiter'in atmosferinde canlı şekilde bulunan auroralar / kutup ışıkları Sahra çölünün her yerinden toplanan kum koleksiyonu İLGİLİ HABER Instagram Fotoğrafları İçin Özel Olarak Tasarlanan, Aylık Kirası 15 Bin Dolar Olan Daire Soyulmuş çiğ bir yumurta Görünen resmin arka yüzü Ve bu da öyle

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/18-things-that-many-people-wondered-about-but-no-one-has-seen-625510/

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