Hepsi Birbirinden Farklı Anları Kapsayan Görülmeye Değer 14 Fotoğraf

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İtalya dağlarında yüksek bir geçit, soyulmuş çiğ bir yumurta, Kapadokya dağlarında oyulup yapılan evler, hepsini duydunuz ancak henüz görmediniz. Webtekno olarak sizler için derledik.

Hepimizin duyduğu ancak görmeye pek fırsat bulamadığı bu ilginç karelere hep birlikte göz atalım.

O hep kaybolan çoraplarınızın teki burada

Soyulmuş bir Aloe Vera yaprağı

İtalya dağlarında bir yol

Uzayda yetiştirilen ilk çiçek

Kötü havayla başa çıkmanın yolları adlı çalışma

Dijital çağlardan önce kullanılan bir teleprompter mekanizması

Dekoratif bir tavuk

Henüz genişlememiş 1 litrelik bir şişe

Kapadokya dağları oyularak yapılmış evler

Jüpiter'in atmosferinde canlı şekilde bulunan auroralar / kutup ışıkları

Sahra çölünün her yerinden toplanan kum koleksiyonu
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Soyulmuş çiğ bir yumurta

Görünen resmin arka yüzü

Ve bu da öyle

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/18-things-that-many-people-wondered-about-but-no-one-has-seen-625510/
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