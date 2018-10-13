Hepimizin duyduğu ancak görmeye pek fırsat bulamadığı bu ilginç karelere hep birlikte göz atalım.
O hep kaybolan çoraplarınızın teki burada
Soyulmuş bir Aloe Vera yaprağı
İtalya dağlarında bir yol
Uzayda yetiştirilen ilk çiçek
Kötü havayla başa çıkmanın yolları adlı çalışma
Dijital çağlardan önce kullanılan bir teleprompter mekanizması
Dekoratif bir tavuk
Henüz genişlememiş 1 litrelik bir şişe
Kapadokya dağları oyularak yapılmış evler
Jüpiter'in atmosferinde canlı şekilde bulunan auroralar / kutup ışıkları
Sahra çölünün her yerinden toplanan kum koleksiyonu
Soyulmuş çiğ bir yumurta
Görünen resmin arka yüzü
Ve bu da öyle