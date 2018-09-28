Araçlarınızın içine teknoloji ve pratiklik getirecek 6 farklı araç içi teknoloji ürününü sizler için derledik.

Teknolojik ürünler günlük hayatımıza iyiden iyiye entegre oldu ve hatta artık hemen her yerde alternatif teknolojik çözümler için çeşitli ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. Araçlar da bu ürünlere en çok ihtiyaç duyduğumuz yerlerden biri ve araç içinde kolaylık sağlayan ürün çeşitliliği oldukça geniş.

Biz de ihtiyaç duyan kullanıcılara farklı özellikleriyle yardımcı olacak 6 farklı ürünü sizin için derledik. İlginizi çeken ürünler hakkında daha detaylı bilgi için ürün başlıklarındaki linklere tıklayarak ürünlerin Teknostore sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

Araçlarda en sık tercih edilen ürünlerin başında şüphesiz ki telefon tutucular ve şarj cihazları yer alıyor. Juo'nun bu kablosuz şarj özelliğiyle dikkat çeken telefon tutucusu, iki ihtiyacı aynı anda giderebilen başarılı bir ürün.

Güvenlik özellikleri sayesinde şerit ve takip mesafesi kontrollerini sağlayıp uyarı verebilen bu araç içi kamera sayesinde aracınızda yol boyunca kayıt yapabilir, olası bir kaza anında görüntüleri kullanabilirsiniz.

Çakmaklık çıkışı üzerinden tüm araçlarda kullanılabilen 'Bix Araç Şarj Aleti' tüm tablet ve telefonların şarj dolumu için kullanıma uygun. Ürünü tüm iPhone ve Android cihazların kendi şarj kablolarıyla birlikte kullanabilirsiniz.

Bluetooth desteği sunmayan araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan Bt-350 Mikrofonlu AUX Çıkışlı Araç Bluetooth Kiti​, her türlü cihaza bluetooth ile ses aktarabilmenizi sağlıyor.

Aracın konumunu kendi uygulaması üzerinden belirlemeye olanak sağlayan Nonda Zus; kilometre sayacı, otopark ödemeleri için zamanlayıcı, aracınızın akü durumu için voltmetre gibi pek çok özelliğiyle dikkat çeken bir ürün.

Xiaomi ROIDMI 2S; Bluetooth ve FM özellikleriyle telefonunuzun aracınıza bağlanmasını sağlıyor. Ürün ile sesli görüşme yapmak, telefon üzerinden araç içinde müzik dinlemek ve telefon şarj etmek de mümkün.

Daha fazla araç içi aksesuar seçeneği görmek isterseniz, buraya tıklayarak Teknostore'un 'Araç İçi Teknoloji' kategorisine göz atabilirsiniz.