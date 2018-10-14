Ctrl+Alt+Del gelmiş geçmiş en bilindik tuş kombinasyonu. Peki hikayesi ne?

Bilgisayarlar var olduğundan beri mükemmel çalışmamakta. Zaman zaman kritik hatalar verebilmekte ve bu hatalar yüzünden bilgisayar yeniden başlatılmak zorunda kalınabilmekte. Yeniden başlatma sürecinin uzun zaman almasını kafaya takan David Bradley ise Ctrl+Alt+Del'i ortaya çıkardı.

1980 yılında IBM kişisel bilgisayar departmanında çalışmakta olan David Bradley'nin görevi, bilgisayarın giriş-çıkış (portlar) sistemini tasarlamaktı. Bilgisayarın açık olduğu zamanlarda sürekli çalışan programları olduğunu söyleyen Bradley, programlar hata verdiğinde yapılacak tek şeyin bilgisayarı yeniden başlatmak olduğunu -ki o zamanların bilgisayarlarında reset tuşu olmadığından, bilgisayarın fişi çekilip bir süre beklenilip bilgisayar tekrar fişe takılıyordu- belirtiyor.

Bilgisayarın üstüne reset butonu koymayı düşünen Dr. Dave, yanlışlıkla basılabileceğinden bu yöntemi mantıklı bulmuyor. Bunun yerine yanlışlıkla basılamayacak ama erişilmesi kolay olacak bir yöntem gerekiyordu. Dr. Dave buna çözüm olarak akılda kalan ve basit Ctrl+Alt+Del tuşlarından oluşan kombinasyonu bilgisayarın sistemine entegre etti. Bilgisayarın yeniden başlatılması 1-2 dk alıyorken, bu yöntemle bilgisayar 10-15 saniyede yeniden başlayabiliyordu.

IBM PC'nin 20. yıl dönümünde Ctrl+Alt+Del şirketin sembollerinden biri haline geldi. Bilgisayarda oluşan sorunu çözmenin en kolay ve en hızlı yolu olan Ctrl+Alt+Del, herkesin bu kombinasyonu bilmesi sebebiyle ne kadar büyük bir başarı olduğunu kanıtlıyor ve yaratıcısı David Bradley'yi gururlandırıyor.