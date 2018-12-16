  • Çoraplarını Kokladı, Akciğerlerinde Mantar Oluştu

Her Gün Çoraplarını Koklayan Çinli Adamın Akciğerlerinde Mantar Oluştu

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Terli çoraplarını her gün koklayan Çinli adam, akciğerlerinde oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle, az kalsın ölüyordu.

Çin'in güneydoğusundaki Zhangzhou ilinde yaşayan bir adamın, her gün, işten eve geldiğinde terlerinin bulaşmış olduğu çoraplarını kokladığı ortaya çıktı. Eve geldiğinde dışarıda giydiği kıyafetleri çıkarıp daha rahat olan ev kıyafetlerini giyen adamın, bu sırada ayağından çıkardığı çoraplarını koklamayı alışkanlık edimesi, başına büyük belalar açtı.
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Gün boyu ayakkabının içinde kalan ayakların etrafında gelişen mantarların terle beraber çoraplara bulaştığı ve Çinli adamın çoraplarını kokladığı sırada bu mantarları akciğerlerine çektiği tahmin ediliyor. Mantarların zaman içerisinde adamın akciğerlerine yayılması ve durumun geç fark edilmesi, Çinli adamın neredeyse ölmesine sebep oluyordu.
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Çekilen X-Ray görüntüleriyle akciğerlerinde enfeksiyonların olduğunun doğrulanması ile adı açıklanmayan Çinli adamın derhal akciğerleri -özel bir temizlik sıvısı ile- yıkandı. Talihsiz adamın tedavinin devamı sebebiyle hastanede tutulduğu biliniyor ancak sağlığının durumu hakkında net bir bilgi henüz yok.

Kaynak : https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/man-hospitalised-lung-infection-caused-13735471
Etiketler: mantar, Koku, çorap
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