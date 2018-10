Türkiye'de Para Ödüllü For Honor Turnuvaları Başladı

Yurt dışında hukuk eğitimi alan 25 yaşındaki Twitch yayıncısı Berk, boş zamanlarında geçtiğimiz dönemin popüler oyunlarından For Honor yayınları yapıyordu. Israrı ve azmi, For Honor’u e-spor oyunu olarak tanıyan bir oluşumun kendisine ulaşmasını sağladı. Berk öncülüğünde, Türkiye’de para ödüllü For Honor turnuvaları başlamış oldu.

E-spor temeline sahip oyunların sayısı günden güne artıyor. Üçüncü şahıs aksiyon oyunu olan Ubisoft yapımı For Honor da bunlardan birisi. Oyunun çok oyunculu versiyonu, turnuva tipinde müsabakalar yapmaya imkan veriyor. Ülkemizde çok yaygın olmasa da For Honor için dünyanın farklı yerlerinde ödüllü turnuvalar düzenleniyor. Yurt dışında For Honor için e-spor turnuvalarının düzenlendiği Battlefy, yine yurt dışında hukuk eğitimi alan takipçimiz Berk’in Twitch üzerinden yaptığı yayınları görünce ona bir teklifte bulundu. Berk, Battlefy tarafından desteklenip ödülleri verilecek olan For Honor Türkiye Turnuvalarının koordinatörü oldu. Berk’in çabaları sonucu oyunun küresel çaptaki e-spor etkinliklerinde boy göstermesini sağlayan For Honor Olympic Games, Türkiye’yi For Honor Avrupa Ligi’ne de dahil etti. Bu da ülkemizdeki For Honor oyuncuları için yeni bir fırsat demek. Küçük bir proje şeklinde başlayan süreç, For Honor’un Türkiye’de daha fazla popülerleşmesini sağlayabilir. Türkiye’deki oyucuların bir topluluk olarak tanınması, halihazırda CS:GO gibi e-spor oyunlarındaki başarılarımızın da sayısını arttırabilir. Peki para ödüllü For Honor Türkiye turnuvaları neler, ne kadar ödül var? Her cumartesi ve pazar günü, sırasıyla 1’e 1 ve 2’ye 2 müsabakalar düzenleniyor. 1’e 1 olarak düzenlenen turnuvanın hafta birincisine ve ay birincisine iki farklı para ödülü veriliyor. Battlefy’ın sunduğu turnuva detaylarına göre 2’ye 2 turnuvanın hafta birincisi para ödülü alırken, şimdilik aylık bir sıralama veya ödül bulunmuyor. Berk, For Honor turnuvalarına katılımcı sayısı arttıkça, 4’e 4 karşılaşmaların yapılacağı turnuvanın da başlatılacağını söylüyor. Türkiye’de pek çok Fo Honor oyuncusu olsa da bu turnuvalar sayesinde topluluğun birbiriyle iletişimi daha kolay olacaktır. Belki de For Honor odaklı e-spor takımlarımızın kurulması, Berk ve Battlefy’ın bu çabasıyla daha da kolaylaşacak. Turnuvalara verilecek para ödülleri ise şöyle: Her Cumartesi 1’e 1 Turnuva: Haftanın birincisi 100 TL, ayın birincisi 300 TL, ayın ikincisi 100 TL, ayın üçüncüsü 50 TL veriliyor. Detaylar ve katılım için tıklayabilirsiniz. Her Pazar 2’ye 2 Turnuva: Haftanın birincisi olan takıma 200 TL veriliyor. Detaylar ve katılım için tıklayabilirsiniz. Berk, turnuva ödüllerinin yanı sıra aylık olarak düzenlenecek başarı değerlendirmesine göre oyunculara ek ödüller de verileceğini söylüyor. Detaylar için turnuva sayfalarında yer alan Discord sunucularından sorularınızı iletebilirsiniz. Tüm For Honor oyuncularına iyi oyunlar diliyoruz.

