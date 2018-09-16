Instagram'ı günlük hayatının olmazsa olmazı haline getirmiş kullanıcıların mutlaka görmesi gereken 5 uygulama ve web sitesini derledik.

Instagram da tüm sosyal medya platformlarıyla birlikte inanılmaz bir ivmeyle gelişti ve artık yalnızca fotoğraf paylaşılan basit bir uygulama değil. IGTV, IG Shopping derken sürekli bir yenilikle karşımıza gelen Instagram'ı kullanmak da artık bu sebeple biraz daha 'kompleks' bir hal aldı. Böyle olunca da bu geniş mecraya dair pek çok yan uygulama ve web sitesi ortaya çıktı. Biz de en ilgi çekici 5 web sitesi ve uygulamayı sizin için derledik.

Hype Auditor

HypeAuditor, dünyanın en çok takip edilen Instagram hesaplarını kategorilere ve ülkelere göre gözlemleyebileceğiniz bir web sitesi. Özellikle reklam verenler için başarılı bir uygulama olan HypeAuditor, sunduğu 14 farklı kategori ve sürekli güncellenen ülke seçenekleriyle meraklısının sıkça ziyaret edeceği bir kaynak.

Instalist

Dünyanın pek çok farklı bölgesinde 'tam Instagram'a fotoğraf atmalık' diyeceğiniz konumları derleyen ve her bir konumun Instagram etiketine yönlendirme yaparak orada çekilmiş fotoğrafları görmenizi sağlayan Instalist de kaynaklarını sürekli güncelleyen keyifli bir web sitesi.

PostMuse

Sunduğu geniş araç seçeneği, basit ve kullanışlı arayüzü sayesinde Instagram hesabınız için yaratıcı görseller üretmenizi sağlayan PostMuse, iOS ve Android cihazlar için mağazalarda mevcut.

Rewind for Instagram

Instagram hesaplarımı bir süre sonra yıllar öncesinden anıların yer aldığı bir hatıra albümüne dönüşüyor aynı zamanda. Ancak yüzlerce gönderi arasında geçmişe gidip bu gönderilere tekrar bakmak çok sık yaptığımız bir şey değil. Rewind da bunu sizin yerinize yapan ve her gün geçmişten bir fooğrafınızı size hatırlayan bir uygulama.

Instagram Lite

Son olarak da Insagram'ı daha 'hesaplı' kullanmanızı sağlayan resmi Instagram uygulaması Lite var. Lite, hem kotanızı daha sağlıklı harcamanızı sağlıyor hem de düşük boyutu sayesinde telefonunuzda fazla yer kaplamıyor. Uygulamayı Android cihazınıza nasıl indirebileceğinizi öğrenmek için hemen yukarıdaki yazımıza göz atailirsiniz.