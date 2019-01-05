Mangalar, her yönüyle oldukça ilgi çekici olan Japon kültürünün en sevilen anlatı türlerinin başında geliyor ve çizgilerle kelimeleri bir arada görmekten hoşlanan herkesin keyifle okuyabileceği çok etkileyici mangalar var. Biz de bu içeriğimizde, alternatif bir okuma önerisi olarak sizin için beş manga seçtik.

Japon kültürü, belki de en başarılı şekilde modernleşen toplum oldukları için, çok daha fazla ilgi çekiyor. Çekik gözlü Japon dostlarımızı, diğer çekik gözlü dostlarımızdan net şekilde ayırmamızı sağlayan mangalar bu kültürün bir ürünü.

Gelenekselliği, fantastik ögeleri ve mitleri satırlarında ve çizgilerinde yaşatmaya devam eden mangalar; fütüristik karakterler ve ögelerle geleceği besliyor. Hal böyle olunca da ortaya oldukça enteresan hikayeler ve evrenler çıkıyor.

İş başa düştü, hem çizimleriyle hem de anlattıklarıyla sizi bolca şaşırtıp etkileyecek 5 başarılı mangayı listeledik.

Bleach - Tite Kubo:

Manga ve animelerde en çok yer bulan konuların başında genellikle mistik öyküler yer alır. Ruhlar, ölüm melekleri, hibrit canlılar ve farklı boyutlar gibi pek çok konuyu; hem günceli hem de geçmişi aynı anda başarılı şekilde harmanlayarak anlatan mangalardan biri de Bleach.

'Yanlışlıkla' bir Shinigami'ye (ölüm meleği) dönüşen, sıradan hayatını bırakıp aniden iki farklı boyut arasında geçiş yapan Ichigo Kurosaki isimli liseli gencin enteresan öyküsünü anlatan Bleach, kültleşmiş mangalardan birisi.

One Punch Man - One:

Ölüm melekleri ve boyutlar arası geçen bir hayat fikri yorucu geldiyse, daha eğlenceli mangalar olduğunu da söylemek gerek. Bir tür süper kahraman parodisi olan One Punch Man de eğlenceli mangalara verilebilecek en iyi örneklerden biri.

Karşısına çıkan aklınıza gelebilecek her türden 'düşman'ı tek bir yumruğuyla zahmetsizce yenen ve bu durumdan hayli sıkılmış olan bir 'süper kahraman'ın eğlencli hikayesini anlatan manganın, en az kendisi kadar eğlenceli bir de animesi bulunuyor.

Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - Hajime Isayama:

İnsanların surlarla çevrili bir krallıkta yaşayarak dışarıdaki devlerden korunmaya çalıştığı bir dünyada geçen Shingeki no Kyojin, bu krallığı devlerden korumakla görevli olan askeri birlik üzerinden, oldukça başarılı bir hikaye anlatıyor.

Geçmişleri ve onları bu duruma sokan olaylar zinciri hakkında çok da bilgi sahibi olmayan bu toplum, surlardan en dışta olanının yıkılmasıyla büyük bir kriz yaşamaya başlar. Tüm krallıkta aniden büyük bir kaos ortamı oluşur. Sınıf ayrılıkları giderek kendini göstermeye başlar, ancak ortada çok daha büyük başka problemler de vardır.

Dragon Ball - Akira Toriyama:

Pek çoğumuzun animesine çocukluktan aşina olduğu Dragon Ball, aslında oldukça başarılı ve uzun soluklu bir mangaya dayanıyor.

Tüm dünyadan izole şekilde, bir ormanda yaşayan Goku'nun; büyükbabasından miras kalan 'ejder topu'nun aslında düşündüğünden değerli bir şey olduğunu öğrenmesi ve sonrasında çıktığı eğlenceli ama aksiyon dolu yolculuğunu konu edinen manga, keyifle okuyabileceğiniz bir seri.

Fullmetal Alchemist - Hiromu Arakawa:

Yaşadığımız dünyadan oldukça farklı görünen bir evrende geçen Fullmetal Alchemist; simya, büyü, hibrit canlılar, deneyler ve robotik gelişmeler gibi bir arada olması enteresan olan ögeleri başarılı şekilde harmanlamış mangalardan biri ve iki genç kardeşin hikayesini anlatıyor.

Ölen annelerini geri getirmek için, henüz çocukken, simyada büyük bir tabu olarak kabul edilen insan dönüşümünü yapmaya çalışan bu iki kardeş, hayatlarının geri kalanında da bu adımın bedelini defalarca ödüyorlar.

Ete kemiğe bürünmüş büyük günahlar ile mücadele etmesi gereken kardeşler, kendilerini büyük devlet meseleleri, askerler, diplomatlar ve aksiyon dolu bir mücadelenin içinde buluyor. Başarılı bir de animesi de bulunan Fullmetal Alchmeist'e mutlaka göz atmanızı öneririz.

Not: Listede yer alan tüm mangaları online ya da baskı haliyle bulup okumak mümkün. İlginizi çekenler için keyifli okumalar dileriz.