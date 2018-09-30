Kısa Sürede Verimli Uyku Dersleri Verilmeye Başlandı

Harvard Üniversitesi, öğrencilerinin yeterince dinlenebilmesi ve kafeinle çalışan Öğrencimus Prime olmamaları amacıyla kısa sürede yeterli uyku alabilmeleri için dersler veriyor.

Harvard Üniversitesi’nde bu yıl başlatılan ders ile üniversite öğrencilerine kısa sürede daha fazla uyku almak ve kafeinden uzak durmakla ilgili dersler veriliyor.

Harvard Üniversitesi’nde uyku tıbbı profesörü olan Charles Czeisler, Amerika’da türünün tek örneği olduğuna inandığı dersi, verdiği bir konuşmadan sonra aldığı ilhamla hazırladı.

Konuşmasından sonra bir öğrencisinin ona gelip “Neden bunları son senemde öğreniyorum?” demesiyle dersi hazırlamaya başlayan Czeisler, öğrencilerinin kendilerine nasıl daha iyi bakacakları konusunda bir saatlik interaktif derslerle onları aydınlatıyor.

Dersin bir bölümünde, yatakhane fotoğrafındaki kahve kupalarına, perdelere ve kitaplara tıklanarak; kafein ve ışığın öğrencilerin günlük hayatlarındaki etkileri anlatılıyor.

Dersin başka bir bölümünde ise katılımcılara uzun süreli uyku eksikliğinin kalp krizi, depresyon ve kanser gibi hastalıklara sebep olabileceği anlatılıyor.

Charles Czeisler “Bu derslerin öğrencilerin davranışlarını bir anda değiştirmeyeceğinin farkındayız ancak sigara içmenin sağlığa zararlı olduğu bilgisi gibi uyku eksikliğinin zararlarını bilmeye hakları olduğunu düşünüyoruz” dedi ve “Bütün gece ayakta kalmak kültürel olarak bir çeşit gurur kaynağı olsa da uyku eksikliğinin yol açabileceği ciddi rahatsızlıklar da hafife alınamayacak bir konu” diye de ekledi.

Profesör Czeisler, öğrencilerin uyanma saatleri için kurdukları alarmların yanı sıra uyuyacakları saatler için de alarm kurmalarının gerekliliğini vurgulamakta.