Sensel, Her Şeyi Dokunmatik Hâle Getirebilecek Ürünü Tanıttı

Kullanıcıları güçlendirecek ve dijital dünya ile etkileşimi kökten değiştirecek dokunmatik teknolojisini inşa etmek misyonuyla yola çıkan Sensel şirketi, yeni lansmanında her şeyi dokunmatik hâle getirebilecek ürününün tanıtımını yaptı.

Günümüzde televizyon düğmelerinden cep telefonlarına, bilgisayarlardan uzay teknolojilerine kadar oldukça çeşitli kullanım alanında kendine yer edinen dokunmatik teknolojisi, gelişimini durmadan sürdürüyor. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda neredeyse herkesin elinde dokunmatik özelliğine sahip bir cihaz gördüğümüze göre hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini söyleyebiliriz.

Sensel firmasının geliştirdiği yeni dokunmatik teknolojisi, akıllı telefon üreticilerinin neredeyse istedikleri her yere duyarlı düğmeler koyabilmesine izin veriyor. Geçtiğimiz günlerde uzmanlar tarafından Huawei Mate 30 Pro’nun ses düğmelerinin cihazın eksilerinden biri olarak değerlendirildiğini göz önüne alırsak Sensel’in bu fikri, aslında hiç de fena durmuyor diyebiliriz.

Şirketin geliştirdiği yaklaşık 25 adet sensör barındıran ince şerit sayesinde telefon camının altına monte edilen bu aksam, cihazların kaybolan işlevselliğini geri getirebilecek gibi duruyor. Yüksek hassasiyete sahip olan sensörlerin, her temas noktasında 1 gram ile 5 kilogram arasındaki basınç seviyelerini temas noktasına kadar ayırt edebilecekleri de açıklanmış durumda. Bu da beraberinde şaşılacak bir doğruluk derecesi ve birçok dokunuşu tanıma özelliğini getiriyor.

Şirket, ürününde oldukça iddialı:

Sensel, hassasiyet konusunda bir numara olacağının sinyallerini veriyor. Şirkete göre sensörler tamamen kullanıcının amacını bilip ona göre tepki veriyor. Yani, kuvvet başladığı andan itibaren ölçülüyor ve kişinin telefonu tutup tutmadığı veya kasıtlı olarak basıp basmadığı ürün tarafından anında anlaşılıyor.

Firmanın geliştirdiği ürünün ahşap ve deri de dâhil olmak üzere birçok yüzey için uyumlu olduğunu da ekleyelim. Günlük hayatta sıkça kullanılan masa, koltuk ve diğer mobilyalar ya da araç direksiyonu gibi şeyler düşünüldüğünde ürün sağlayacağı kolaylık bakımından heyecan uyandırıyor diyebiliriz. Sensel’in bundan sonra yapacağı ilk şey, akıllı telefon üreticileri başta olmak üzere bu ürünü denemeye ikna etmek olacak gibi görünüyor.