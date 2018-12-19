2018 yılı veri sızıntılarıyla dolu geçiyor. Yılın bitmesine iki hafta kala verileri sızdırılanlar kervanına NASA da katıldı.

2018 yılında verilere sahip çıkmak ciddi bir problem olarak gözüküyor. Sosyal medya siteleri, e ticaret devleri falan derken sıra NASA’ya da gelmiş gibi gözüküyor.

Spaceraft’ın ele geçirdiği bir NASA içi nota göre uzay ajansının verileri 23 Ekim’de sızdırıldı. Güvenlik açığı, bir yabancının şu andaki ve geçmişteki NASA çalışanlarının bilgilerine ulaştığı sırada yaşanmış. Sızdırılan veriler arasında bu personellerin sosyal güvenlik numaraları da yer alıyor. Sosyal güvenlik numarası, ABD vatandaşları için bizdeki T.C. Kimlik No ile aynı görevi görüyor.

Notta, NASA’nın baş insan kaynakları görevlisi Bob Gibbs çalışanlara NASA sunucusuna erişimden haberdar olduklarını ancak henüz yabancının hangi bilgileri aldığını bilmediklerini söylüyor. İyi yandan bakacak olursak, NASA bu olaydan dolayı herhangi bir görevin tehlikeye düşmediğini söylüyor. Notta ayrıca, açığın boyutu belirlenir belirlenmez etkilenen tüm aktif ve eski NASA personeli ile iletişim kurulacağı bilgisi de yer alıyor.

Notta ayrıca sunucunun siber güvenliğinin sağlandığı ve NASA’nın siber güvenlik çözümleri için işbirliği yaptığı kurumların detaylı bir inceleme başlattığı bilgisi de yer aldı. Araştırmanın üst düzey öneme sahip olduğu ve doğrudan yöneticiler tarafından idare edildiği belirtildi.