Her Yıl Dünya'ya Düşen Kozmik Tozun Miktarı Açıklandı

Antarktika'da 20 yıl süren bir çalışmanın ardından bilim insanları, Dünya'ya her yıl ortalama ne kadar kozmik tozun düştüğünü açıkladı. Araştırmada fazlasıyla izole bir bölgeden alınan örnekler kullanıldı ve yapılan hesap, dünya geneline uygulandı.

Gezegenimize her yıl tonlarca miktarda kozmik toz düşüyor. Evrendeki çeşitli yapılardan kaynaklanan bu tozun dünyamıza her yıl ortalama ne kadar miktarda düştüğünü ölçmekse oldukça zor. Fakat Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayınlanan ve sonucu tam 20 yıllık uğraş sonucu alınabilen araştırma, bu ortalama sayıyı gün yüzüne çıkardı.

Antarktika’daki Concordia İstasyonu’nda çeşitli uluslardan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip, araştırmayı tamamladı. Tam 20 yıl boyunca Concordia İstasyonu’nun yakınlarında yapılan 6 keşif faaliyetinde mikrometeoritler (bir milimetrenin onda biri ile yüzde biri arasında büyüklükteki parçacıklar) toplandı ve analiz edildi.

Yılda ortalama 5.200 ton kozmik toz Dünya'ya iniyor:

Bilim insanlarının toplama yaptıkları bölge, yani Antartktika’nın ortası, tamamen izole olması nedeniyle bu araştırma için oldukça uygun bir yerdi. 20 yıl boyunca yapılan keşiflerde yeterli sayıda parçacık toplandı ve bunların yıl başına akılarını ölçmek mümkün hale geldi. Bu bölgeden alınan verilerin tüm dünyaya uygulanmasıyla ortaya o sayı çıktı.

Yapılan hesaplamalar sonucunda bilim insanları, gezegemize her yıl 5.200 tonluk mikrometeorit girdiğini açıkladı. Mikrometeorit akısının teorik tahminlerle karşılaştırılması, bunların %80’inin, yani büyük bir çoğunluğunun kuyruklu yıldızlardan, geri kalanınınsa asteroitlerden geldiğini doğruladı. Bu, gezegenimizdeki dünya dışı maddenin ana kaynağıydı.

Kuyruklu yıldızlardan ve asteroidlerden gelen toz sürekli gezegene yağıyor. Bu küçük toz ve kaya parçaları atmosferimizden geçtiklerinde genellikle yanarlar. Fakat tamamen yanmadıkları takdirde kalan kısım gezegenimize çarpar ve buna ‘göktaşı’ deriz. Mikrometeoritler de bu göktaşları arasında özel bir türdür ve bahsettiğimiz üzere fazlasıyla küçüklerdir. Mikrometeoritler, aynı zamanda kozmik tozların bir alt kümesidir.