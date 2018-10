Her Yıl Ortalama Beş Kilo Katkı Maddesi Tüketiyoruz

Dünya Gıda Günü için düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Osman Erk, yanlış ve hatalı beslenmenin obeziteye neden olduğunu belirtti. Prof. Erk'in açıklamalarına göre 5000'den fazla katkı maddesi var ve yılda beş kilo katkı maddesi tüketiyoruz.

Dünya Tarım ve Gıda Örgütü tarafından her yıl 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü için TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından bir panel düzenlendi. Panelin konusu sıfır açlık olarak belirlendi.

Prof. Dr. Osman Erk'in ‘Obezite', Prof. Dr. Dilek Heperkan'ın ‘İsraf ve kayıp', Prof. Dr. Yeşim Ekinci 'nin‘Sürdürülebilirlik', Tarım ve Gıda Etiği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Petek Ataman'ın da ‘Gıda güvenliği' konsunda konuşmacı olarak katıldığı panel Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yılda Beş Kilo Katkı Maddesi Tüketiyoruz

Moderatörlüğünü aynı zamanda gıda mühendisi de olan spor spikeri Emre Tilev'in yaptığı panelde Prof Dr. Osman Erk bütün hastalıkların temelinin obezite olduğuna dikkat çekti. Profesör Erk, “Obezite vücutta fazla miktarda yağ depolanması olarak tabir edilebilir. Atalarımızın yaşamına baktığımızda, her zaman avlanarak dönmezlerdi. Avlanamadıkları dönemlerde avlandıkları dönemde yedikleri gıdaları vücutlarında depolayarak hayatlarını devam ettirirlerdi. Yağ depolayabilenler yaşadılar, yağ depolayamayanlar dünyadan silindi. Günümüzde her an her yerde gıdaya ulaşmak mümkün. Onun için yağ depolamaya gerek yok. Bu çelişki sonucunda obezite ortaya çıkıyor. Obezite bütün hastalıkların kaynağıdır. Dünya obezite ve obeziteden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle ölüyor. Obezite tuzak hastalık. Dünyada ne değişti de obezite arttı? Obezite yanlış, hatalı beslenme ve fizik egzersiz eksikliği kadar basit bir şey değil” diyerek duruma dikkat çekti. Daha sonra yılda beş kilo katkı maddesi tükettiğimizi ve beş bin farklı katkı maddesi olduğunu belirten Erk, katkı maddelerinin gerçekten gıda olmaması nedeniyle vücudumuzun minarel ve vitamin yapısının bozulduğunu da belitti.

İsrafa Dikkat

Prof. Dr Dilek Heperkan ise fazla gıda satın almanın ya da hatalı üretimin israfa neden olduğunu belirtti. yanlış ilaçlama gibi yöntemlerle gıdanın tüketilemeyecek hale gelmesi ve ihtiyaçtan fazla alınmasının büyük bir sorun oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Heperkan, dünyada üretilen gıdanın üçte birinin çöpe atıldığını söyledi. Dünyanın 2050 yılına kadar yiyeceği olduğuna dikkat çeken Prof Heperkan'a göre alışverişi bölerek yapmak, gıdanın tarlada toplanıp pazara sunulma sürecinde azami özen göstermek gibi önlemler alınması gerekiyor. Prof. Heperkan ayrıca atık ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmenin yollarının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

Tarım Yüzde 15 Küçüldü

Petek Ataman ise küçük üreticinin öneminin, iklim değişikliği ile birlikte daha da arttığına dikkat çekti. Ona göre serbest piyasa mantığında davranarak üreticiye "Kar etmiyorsan üretme" dememek lazım. Tarımdaki küçülmenin yüzde 15'e vardığına işaret eden Ataman, çok acı ithalat hikayelerimiz olduğundan dem vurdu. İklim değişiklikleri ile birlikte bitki hastalıklarında da değişmeler olduğunu da sözlerine ekleyen Ataman ezberleri bozmak gerektiğini söyledi.

İhtiyaç Kadar Üretim

Prof. Dr. Yeşim Akıncı ise sürdürülebilirliğin felsefesinden bahsederek, “Sürdürülebilirlik kavramı, tarımda gerilemeye başlanması, iklim değişiliği başlaması, israfın artması ve bir yandan çelişkiyle obezitenin artmasıyla ortaya çıktı. Temel eksiklik planlamayı gerçekleştirmemiş olmak. İhtiyaç kadar üretim yapılmalı” dedi.