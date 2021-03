Anadolu Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Kulübü tarafından gerçekleştirilen ilk sempozyum olan “Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu” (HYES), 26-28 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

‘Geleceğini renklendir’ sloganıyla yola çıkan Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu, her biri alanında yetkin on konuşmacı ile farklı konular hakkında bilgilendirmeyi, eczacılık mesleğini daha yakından tanıtmayı amaçlıyor.

Üç gün sürecek etkinlik boyunca katılımcıların eğlenceli ve faydalı bir süreç geçirmeleri hedefleniyor. Etkinlik, YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek ve katılımcılara sürpriz çekilişler ve indirim kodları sunularak etkinliğin dinamik bir havaya bürünmesi sağlanacak.

Bilimsel program sonrasında konserler ve bilgi yarışmaları gerçekleştirilecek, katılımcıların Discord üzerinden tanışıp sohbet edebilecekleri Network alanları oluşturulacak. 26-27-28 Mart tarihlerinde tamamen online bir şekilde gerçekleştirilecek olan HYES hakkında daha fazla bilgi almak için ecsakanadolu.com web sitesiniz ziyaret edebilirsiniz.