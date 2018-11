Mutlaka Bir Şans Daha Vermeniz Gereken 3 Oyun

Bugün herkesin çok sağlam oldukları konusunda birleştiği, ancak belirli sebeplerle bırakmış olabileceğiniz 3 farklı oyuna göz atıyoruz.

Sizin de içerisinde bulunduğuna inandığımız oldukça büyük bir kitle, özellikle Steam'in indirim çılgınlıklarında birçok oyunu satın alıyor ve şu veya bu sebeple bir şekilde oynamadan kütüphanesinde bekletiyor. Elbette olası 'oynamama' senaryoları bunla sınırlı değil.

Oyun dünyasının mükemmelliği üzerinde birleştiği bir takım oyunlar dahi sizleri bir şekilde yakalayamayabiliyor. Bugün belki de şans verdiğiniz ama kesinlikle yeniden denenmeyi hak eden 3 oyuna göz atıyoruz.

The Witcher 3: Wild Hunt

Sadece bu jenerasyonun değil, belki de oyun tarihinin en iyi oyunlarından birinden söz ediyoruz. Evet, bir takım oyuncu ilk iki oyunu oynamadığı için hikayeyi yakalayamamaktan veya giriş sekansı sonrası sizi direkt olarak devasa bir oyun dünyasında yapayalnız bırakmasından şikayetçi olabilir. Buna karşın ilk 2 saatin ardından sizi alıp götürecek enfes bir oyundan söz ediyoruz. Özellikle 2 ek paketin hikayesi ile birlikte 100 saati aşkın bir ana hikayesi varken bu oyuna bir şans daha vermemeniz çok ayıp olur.

Platform: PS4, Xbox One ve PC

Dark Souls: Remastered

Çoğunlukla oyuncuların Dark Souls 3 macerası 1 saat civarı sürüyordu. 2011 yılında Xbox 360 ve PS3 için piyasaya sürüldüğünde, 2-3 saat ilerledikten sonra ölüp oyunun başına döndüğünü gören oyuncular sinir krizi geçiriyor, oyunu da bir daha geri dönmemek üzere terk ediyordu. Ancak oyunun remastered sürümünde hem grafikler hem de çıldırtan zorluk seviyesine el atıldı. RPG oyunlarına tutkuluysanız bir şans daha vermenizi öneriyoruz.

Platform: PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC

Destiny 2

Destiny 2'ye bir şans vermeniz için en büyük sebebiniz, oyunun 10 gün süresince bedavaya dağıtılmış olmasıydı. Blizzcon etkinliği süresince duyurulan bu güzelliği umarız kaçırmamışsınızdır. Evet, oyuna yüzlerce saat gömmenizi gerektiren itemler ve silahlar can sıkıcı bir hal alabiliyor ancak birkaç arkadaşınızla gerçekten 'kaliteli' bir FPS deneyimi sunuyor Destiny 2. Özellikle BattleNet hesabınıza eklemeyi başardıysanız, 2-3 saatinizi ayırmanızı tavsiye ederiz. Daha sonrasında boş kaldığınız her an '2-3 saat Destiny 2 atsam mı?' diye geçecek aklınızdan.

Platform: PS4, Xbox One ve PC