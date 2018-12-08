Netflix Türkiye'nin ilk yerli yapımı olan Hakan: Muhafız, bir süre ertelendikten ve bazı aksaklıklar yaşandıktan sonra nihayet izleyicisiyle buluşacak.

Hakan: Muhafız, geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanıyla oldukça ses getirmişti ve ilk Netflix Türkiye yapımı olması sebebiyle de büyük bir merakla bekleniyor. Enteresan görünen bir öyküsü olan yapımda Çağatay Ulusoy başrolü oynarken ona Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık gibi isimler eşlik ediyor.

Dizi ilk olarak bazı aksaklıklar yaşamış, çekilen bölümler beğenilmemiş ve dizide yönetmen değişikliğine gidilmişti. Tüm aksaklıklara rağmen geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan dizi hemen arkasından ikinci sezon onayını da almıştı.

Hakan: Muhafız'ın yayın tarihi ise artık iyice yakınlaşmış durumda. Dizi, 14 Aralık tarihinde Netflix'te yayınlanacak ve ilk sezon toplamda 8 bölümden oluşacak. Onay alan ikinci sezon hakkında ise detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı.