Herkesin Telefonunda Bulunması Gereken 5 Kamera Uygulaması

Marketlerdeki en popüler kamera uygulamalarını sizin için derledik.

Birçoğumuz telefonlarımızla fotoğraf çekmeye bayılıyoruz. Ancak çektiğimiz fotoğrafları düzenleme ya da daha güzel bir hale getirme konusunda bazen bazı uygulamalara ihtiyaç duyabiliyoruz. Haberimizde en beğenilen 5 kamera uygulamasını sizin için listeledik.

Focos

Eğer iPhone Xs ya da Xs Max gibi fazlasıyla güzel fotoğraflar çeken bir kameraya sahip değilseniz ama yine de o kalitede fotoğraflar çekmek istiyorsanız iPhone’unuza bir iyilik yapıp bu uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulama sayesinde ücretsiz bir şekilde portre modu ve birçok özelliğe sahip olabilirsiniz.

Halide

iPhone’unuz için tercih edebileceğiniz başka bir uygulama ise Halide. 5 dolarlık bir ücreti olsa da özelliklerini gördükten sonra verdiğiniz parayı hak ettiğini göreceksiniz. İçindeki birçok özeliği kolaylıkla ayarlayabileceğiniz gibi profesyonel bir kamerayla çekilmiş gibi fotoğrafları çekmek için yalnızca telefonunuzu cebinizden çıkarmanız yeterli olacak.

Halide düzenleme özellikleriyle gelmese de uygulamanın amacı bu olmadığı için çok da sorun olmuyor. Daha iyi fotoğraflar çekmeniz için tasarlanmış uygulamayla fotoğraf çektikten sonra istediğiniz başka bir uygulamayla fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.

Open Camera

Android kullanıcılarının tercih edebileceği bu güzel uygulama sayesinde daha iyi fotoğraflar çekebilir ve telefonunuzu DSLR bir kameraya dönüştürebilirsiniz. Ücretsiz ve reklamsız olan uygulamaya fotoğraf çekmeyi seven herkesin sahip olması gerekiyor.

Pocketbooth

Kullanımı aşırı basit ve etkili olan bu uygulama ise iPhone kullanıcıları için olmazsa olmaz. 0.99 dolarlık fiyatıyla telefonunuzu 1950’lerden kalan bir fotoğraf kabinine dönüştürebilirsiniz. Yalnızca zaman geçirmek için bile mükemmel bir uygulama.

VSCO

Fotoğraf çekmenin yanı sıra fotoğraflarınızı düzenlemenize de imkân sağlayan uygulamayı daha önce duymuş olmanız muhtemel. Bunun sebebi ise uygulamanın kendinden bahsettirecek kadar başarılı bir uygulama olması. Uygulama iki işletim sisteminin marketinde de bulunuyor. Telefonunuzla harika fotoğraflar çekmek için uygulama arıyorsanız sizin için iyi haberlerimiz var; daha fazla aramanıza gerek kalmadı.