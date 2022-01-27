Tam Aşılılar, Temaslı Olduklarında 'Riskli' Görünmeyecek

Sağlık Bakanlığı, bugün güncellediği rehberiyle birlikte HES kodu takibinde önemli bir değişikliğe imza attı. Artık en az iki doz aşısı veya 6 ay içinde COVID geçirmiş olanlar, pozitif vakayla temas ettiklerinde ‘riskli’ görünmeyecekler.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bugün ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon’ rehberinde bir güncelleme gerçekleştirdi. Bu güncellemeyle birlikte kişilerin HES kodlarının takibiyle ilgili de önemli bir değişiklik yapıldı. Değişiklikle birlikte en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde COVID-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiklerinde HES kodu riskli görünmeyecek.

Bakanlık tarafından yapılan güncellemeye göre söz konusu kişiler, HES kodu riskli gözükmese de Vaka Takip Modülü’ne temaslı olarak kaydedilecek. Ayrıca kişilere herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak ve bu kişiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam edecek.

Temasın 5. gününde test yaptırmak zorunlu olacak

HES kodu riskli gözükmeyecek temaslı kişiler, herhangi bir semptom gelişmemesi durumunda temasının 5. gününde PCR testi gerçekleştirmek zorunda olacak. PCR testi yaptırmadığı takdirdeyse 6. gün HES kodu riskli hale gelecek ve karantinaya alınacak. PCR testinin pozitif çıkması durumundaysa tedavi edilecek ve izolasyon koşullarında takip edilecek.

Kişinin PCR testi negatif çıkması durumundaysa sistemdeki kaydı, temasının 6. gününde sonlandırılacak. DSÖ tarafından ‘endişe verici varyant’ olarak tanımlanan Beta, Gama ve Delta varyantlarının tespit edilmesi durumundaysa kişi, 14 gün boyunca izole edilecek. Kişilerin izolasyonunun erken sonlandırılması için PCR testi yapılmayacak, 14. gündeyse test yapılmaksızın izolasyon sonlandırılacak.