Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte pandemide vakaların artmasını önlemeye yönelik hazırlanan "kış planı" devreye girdi. Restoran, kafe ve AVM gibi yerlere HES kodu yerine aşı kartıyla girme zorunluluğu gelebileceği konuşulurken; vatandaşın yerli aşı Turkovac yaptırması için çeşitli teşvikler yapılacağı belirtildi.

Bildiğiniz üzere eylül ayından itibaren konser gibi kalabalık etkinliklerde aşı kartı veya PCR testi zorunluluğu bulunurken, AVM ve restoran gibi yerlerde sadece HES kodunun taratılması yeterli oluyordu. Havaların soğumasıyla birlikte vakaların artmaması için hazırlıklara başlandı ve bu hazırlıkların arasında kafe, restoran ve AVM gibi kapalı mekanlara aşı kartı zorunluluğunun getirilmesi ihtimali de bulunuyor.

Diğer bir yandan da COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac için çalışmalar tam gaz devam ediyor ve açıklanan bilgilere göre bu aşı kasım-aralık aylarından itibaren Türkiye'de kullanılabilir olacak. Ayrıca yerli aşı ile ilgili endişesi olanları ikna edebilmek için çeşitli kampanyalar düzenlenecek.

Sinovac yıl bitmeden uygulanmaya başlanacak

Üçüncü faz çalışmaları 30 farklı merkezde tamamlanan Turkovac aşısı, yapılan açıklamalara göre Sinovac'tan daha etkili. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre Turkovac ile ilgili planların arasında aynı zamanda üçüncü doz hatırlatma aşısı olarak kullanılması da bulunuyor.

Aşı ile ilgili her şey eğer yolunda gidere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, numuneleri 14 günlük bir teste tabii tutacak. Ardından acil kullanım onayı alması durumunda seri üretime geçilerek günde en fazla 300 bin adet aşı üretilecek.

Pandemiye yönelik önlemlerle ilgili yapılan toplantılarda uzmanların, restoran, kafe ve AVM gibi kapalı alanlara girişte aşı kartı sorulmasını istediklerini belirtti. Uzmanların söylediklerine göre havaların soğuması ve okulların da açılmasıyla birlikte ardışık vaka etkisi 15 Ekim'de görülmeye başlanacak.