Neredeyse 400.000'e ulaşan imza kampanyası ve heyecanlı tweetler sonrasında tüm bu beklentiler bir anda çöpe gitti.

NeatherRealm Studios, belki de oyuncuların nabzını en iyi yoklayan ve nabza göre şerbet vermeyi bilen firmalardan biri. Geçtiğimiz aydan beri Scooby-Doo karakteri Shaggy'nin oyunda olması için imza kampanyaları ve baskılar sürüyordu. Oyunun yaratıcısı ve baş yapımcısı Ed Boon, attığı tweetler ile -neredeyse- Shaggy'nin oyunda var olacağını onaylamıştı.

"Yüksek? Alçak? Orta? Kapma? Dövüş oyunlarınızdaki olayları karmakarışık etmeye geldim."

Ancak görünen o ki yaratılan bu heyecan kocaman bir 'kampanyadan' ibaretmiş. Mortal Kombat'ın resmi Twitter hesabı, '#RIPShaggy' etiketiyle kötü haberi takipçilerle paylaştı.

Bu gelişmenin ayrıca yapılan canlı yayında da onaylandığını belirtmemiz gerek. "Scooby-Doo ihtimali halen var mı?" sorusuna ise "Hayır, o da olmayacak." şeklinde yanıt verildi.