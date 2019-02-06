NeatherRealm Studios, belki de oyuncuların nabzını en iyi yoklayan ve nabza göre şerbet vermeyi bilen firmalardan biri. Geçtiğimiz aydan beri Scooby-Doo karakteri Shaggy'nin oyunda olması için imza kampanyaları ve baskılar sürüyordu. Oyunun yaratıcısı ve baş yapımcısı Ed Boon, attığı tweetler ile -neredeyse- Shaggy'nin oyunda var olacağını onaylamıştı.
"Yüksek? Alçak? Orta? Kapma? Dövüş oyunlarınızdaki olayları karmakarışık etmeye geldim."
Ancak görünen o ki yaratılan bu heyecan kocaman bir 'kampanyadan' ibaretmiş. Mortal Kombat'ın resmi Twitter hesabı, '#RIPShaggy' etiketiyle kötü haberi takipçilerle paylaştı.
Bu gelişmenin ayrıca yapılan canlı yayında da onaylandığını belirtmemiz gerek. "Scooby-Doo ihtimali halen var mı?" sorusuna ise "Hayır, o da olmayacak." şeklinde yanıt verildi.