Captain Marvel'ın Solo Filmine Ait Set Görselleri Yayınlandı

Avengers: Infinity War 2 filminin temellerini kuracak olan solo Captain Marvel filmine ait set ve sahne görselleri paylaşıldı.

Infinity War’un devam filminde etkin bir rol oynaması beklenen Captain Marvel’ın 8 Mart 2019’da yayınlanacak solo filminin çekimleri tam gaz başladı. Captain Marvel/Carol Danvers karakterini Brie Larson’ın üstlendiği solo filme dair set görüntüleri ve sahne görselleri bir bir yayınlanmaya başladı. 90’lı yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan film, bizleri sürpriz bir şekilde genç Nick Fury’le buluşturacak.



Avengers’ın temellerini konu alacağı tahmin edilen filmde; Robert Downey Jr’lı Sherlock filminden tanıdığımız Jude Law Starforce lideri Mar-Vell’i canlandırırken, Guardian of Galaxy ile tanıdık bir simalar haline gelen Djimon Hounsou ve Lee Pace de Captain Marvel evreninde kendine yer bulacak.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Ryan Fleck ve Anna Boden ikilisi Marvel fanatiklerine başarılı bir film sunmak için ter dökecek.