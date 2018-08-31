Kötü Haber: Game of Thrones’un Final Sezonu Ertelenebilir

Geçtiğimiz 7 sezonu ile tüm dünyada gönüllere taht kuran, son dönemin en başarılı dizilerinden Game of Thrones, final sezonunu daha geç bir tarihte yayınlama kararı alabilir.

HBO çatısı altında yüksek bütçesi, başarılı prodüksiyonu ve oyuncularıyla büyük bir hayran kitlesi toplayan Game of Thrones; hayranlarını üzecek bir ihtimal ile gündeme geldi. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği dizi, 2020 Emmy ödüllerine aday olmak istiyorsa final sezonunun yayın tarihini ertelemek zorunda.

Game of Thrones’un 2019 yılının ilk yarısında yeni sezonuna başlayacağı duyurulsa da bugünlerde fark edilen bir gerçek akıllarda soru işaretleri oluşturdu. 7. sezonuna Emmy ödüllerine katılmak için Temmuz 2017 yılında başlayan ekip, final sezonu için de aynı stratejiyi gütme kararına varabilir.

Dizinin vadedilen yayın tarihine yetişmesi konusunda umutlu olmadığını belirten GoT görsel efekt süpervizörü Joe Bauer’in açıklamaları da düşünüldüğünde, dizinin 2020 Emmy ödüllerine katılmak için yayın tarihini Mayıs 2019 tarihine kadar çekme ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.