Captain Marvel ve Avengers 4 Fragmanı Bu Hafta Geliyor mu?

İddiaya göre Avengers 4 ve Captain Marvel filmlerinin fragmanları bu hafta içi hayranların beğenisine sunulacak. Marvel, Captain Marvel fragmanını doğrulasa da Avengers 4 hakkında bilgi vermedi.

Kimi doğrulanmış kimi doğrulanmamış bazı söylentilere göre bu hafta, Marvel hayranları için son derece dolu dolu geçecek. Ortaya atılan bazı iddialara göre Marvel’ın gelecek yıl beyaz perdeyi sallayacak iki yeni filmi Captain Marvel ve Avengers 4’ün fragmanları bu hafta içi yayınlanacak. Özellikle Avengers 4 fragmanı, uzun bir süredir merakla bekleniyor.

Bir YouTuber olan John Campea’ya göre Marvel, Pazartesi gecesi oynanacak Philadelphia Eagles-Washington maçının devre arasında yeni Captain Marvel fragmanını yayınlayacak. İlk fragman pek çok kişiyi tatmin etmediğinden, ikinci fragmanın içeriği gişe açısından önemli olacaktır. Bununla birlikte Marvel, attığı tweet ile bu iddiayı doğrulamış durumda.

Marvel fanı iki blogger olan Daniel RPK ve Manabyte ise Avengers 4 fragmanının 5 Aralık Çarşamba günü gün yüzüne çıkacağını iddia etti. Marvel, bu konuda herhangi bir doğrulama gerçekleştirmedi ancak şirketin ‘önceden haber vermeden’ fragmanı yayınlaması çok da sürpriz olmaz. Yine de son haftalarda Avengers 4 fragmanı ile ilgili çok fazla asılsız söylenti ortaya atıldığını unutmayın. Bu nedenle Daniel RPK ve Manabyte’ın ne kadar doğru bilgi verdiğini bilemiyoruz.